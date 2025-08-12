Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
12 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Búsqueda de personal

Red43 convoca a personas con habilidades en redacción, producción y coberturas periodísticas para formar parte de su equipo. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Red43 se encuentra en la búsqueda de una persona para realizar redacción web, producción de contenidos, coberturas periodísticas en exteriores y reportajes.
 
Las personas interesadas en postularse deberán contar con las siguientes habilidades:
 
•    Realizar coberturas periodísticas y reportajes en terreno.
•    Producir contenido propio con excelencia en redacción y narrativa.
•    Manejar herramientas de procesamiento de texto como Word.
•    Conducir vehículos de la empresa para desplazarse a puntos de interés periodístico.

 


¿Cuáles son los requisitos?
 
•    Carnet de conductor vigente.
•    Amplia disponibilidad horaria, incluyendo fines de semana y horarios no convencionales.
•    Capacidad para trabajar bajo presión y adaptarse a distintos escenarios noticiosos.
•    Habilidades de comunicación efectiva, tanto oral como escrita.
•    No es indispensable título de periodista, pero sí estar dispuesto a capacitación.
 
¡Si tenes lo que se necesita para ser un cronista excepcional, unite a Red43 y marcá la diferencia en el periodismo de la cordillera!
 
Envíanos tu CV y si tenés una muestra de tu trabajo, al mail: busquedalaboralesquel1@gmail.com

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Por el Día del Nutricionista, una especialista local brinda consejos para una vida saludable
3
 Piden precaución en la Ruta Provincial N°71 ante pronóstico de más lluvias
4
 Miedo y misterio: la cruz gigante de vidrio molido que apareció en un parque de dinosaurios
5
 Diego Austin, en la lista para el Consejo de la Magistratura
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -