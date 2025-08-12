Búsqueda de personal

Red43 se encuentra en la búsqueda de una persona para realizar redacción web, producción de contenidos, coberturas periodísticas en exteriores y reportajes.
Las personas interesadas en postularse deberán contar con las siguientes habilidades:
• Realizar coberturas periodísticas y reportajes en terreno.
• Producir contenido propio con excelencia en redacción y narrativa.
• Manejar herramientas de procesamiento de texto como Word.
• Conducir vehículos de la empresa para desplazarse a puntos de interés periodístico.
¿Cuáles son los requisitos?
• Carnet de conductor vigente.
• Amplia disponibilidad horaria, incluyendo fines de semana y horarios no convencionales.
• Capacidad para trabajar bajo presión y adaptarse a distintos escenarios noticiosos.
• Habilidades de comunicación efectiva, tanto oral como escrita.
• No es indispensable título de periodista, pero sí estar dispuesto a capacitación.
¡Si tenes lo que se necesita para ser un cronista excepcional, unite a Red43 y marcá la diferencia en el periodismo de la cordillera!
Envíanos tu CV y si tenés una muestra de tu trabajo, al mail: busquedalaboralesquel1@gmail.com