La Asociación de Fútbol de Veteranos puede avanzar con su predio gracias al Telebingo Deportivo

Darío Quijón se refirió a los aportes del Telebingo Deportivo a la Asociación de Fútbol Veteranos.

"La verdad fue una experiencia linda. La Asociación vendió más de 3.000 cartones", comentó respecto al esfuerzo que realizaron para la venta de cartones.

Además, aseguró: "Los cartones vendidos son para los equipos, la Asociación no se queda con absolutamente nada, solamente lo que le daba Lotería por la cantidad de cartones vendidos que será utilizado para la construcción del predio que ya está en marcha".

Este predio está ubicado en la intersección de las calles Avellaneda y Cámpora, detrás de la cancha de rugby: "Ya está todo cerrado, ahora estamos con lo que es sembrado de canchas, así que este aporte nos viene muy bien", concluyó Quijón.

R.G.