Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
12 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Asociación de Fútbol de Veteranos puede avanzar con su predio gracias al Telebingo Deportivo

Darío Quijón destacó que lo recaudado por la venta de cartones será destinado a continuar con la construcción del predio de la Asociación. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Darío Quijón se refirió a los aportes del Telebingo Deportivo a la Asociación de Fútbol Veteranos. 

 

"La verdad fue una experiencia linda. La Asociación vendió más de 3.000 cartones", comentó respecto al esfuerzo que realizaron para la venta de cartones. 

 

Además, aseguró: "Los cartones vendidos son para los equipos, la Asociación no se queda con absolutamente nada, solamente lo que le daba Lotería por la cantidad de cartones vendidos que será utilizado para la construcción del predio que ya está en marcha". 

 

Este predio está ubicado en la intersección de las calles Avellaneda y Cámpora, detrás de la cancha de rugby: "Ya está todo cerrado, ahora estamos con lo que es sembrado de canchas, así que este aporte nos viene muy bien", concluyó Quijón. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Por el Día del Nutricionista, una especialista local brinda consejos para una vida saludable
3
 Piden precaución en la Ruta Provincial N°71 ante pronóstico de más lluvias
4
 Miedo y misterio: la cruz gigante de vidrio molido que apareció en un parque de dinosaurios
5
 Diego Austin, en la lista para el Consejo de la Magistratura
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -