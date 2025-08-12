Con juegos y entretenimiento, Plim Plim Peloteros festejara el Día de las Infancias

Camila, una de las dueñas de Plim Plim Peloteros, un salón de eventos múltiples ubicado en Avellaneda 1669, compartió información sobre el primer aniversario del establecimiento, su filosofía y un próximo evento para celebrar el Día de las Infancias.

El salón, que cumplió un año en julio, funciona de lunes a lunes. De lunes a viernes, el horario es a partir de las 5 de la tarde para que los niños, en edad escolar, puedan asistir, mientras que los fines de semana abre de 11 de la mañana a 10 de la noche.

Plim Plim Peloteros cuenta con una variedad de juegos, como inflables, un laberinto con pelotitas, metegol, una plaza blanda y juegos de mesa. El objetivo, según la dueña, es que los niños interactúen entre sí y se alejen de la dependencia tecnológica.

Para celebrar el Día de las Infancias, el próximo domingo el salón ofrecerá dos horas de espacio libre, de 7 a 9 de la noche. El evento tendrá un costo de $10.000, y de $12.000 para aquellos que deseen utilizar la realidad virtual. La jornada contará también con maquillaje artístico y un buffet para los padres.

Para más información, se puede encontrar al salón en redes sociales como Facebook e Instagram o a través de WhatsApp al 2945-554651.