Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
12 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Con juegos y entretenimiento, Plim Plim Peloteros festejara el Día de las Infancias

El salón de eventos, que cumplió un año en julio, invita a las familias a celebrar el Día de las Infancias con dos horas de juego. El evento, que incluye maquillaje artístico y un buffet 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Camila, una de las dueñas de Plim Plim Peloteros, un salón de eventos múltiples ubicado en Avellaneda 1669, compartió información sobre el primer aniversario del establecimiento, su filosofía y un próximo evento para celebrar el Día de las Infancias.

 

 

El salón, que cumplió un año en julio, funciona de lunes a lunes. De lunes a viernes, el horario es a partir de las 5 de la tarde para que los niños, en edad escolar, puedan asistir, mientras que los fines de semana abre de 11 de la mañana a 10 de la noche.

 

 

Plim Plim Peloteros cuenta con una variedad de juegos, como inflables, un laberinto con pelotitas, metegol, una plaza blanda y juegos de mesa. El objetivo, según la dueña, es que los niños interactúen entre sí y se alejen de la dependencia tecnológica.

 

 

Para celebrar el Día de las Infancias, el próximo domingo el salón ofrecerá dos horas de espacio libre, de 7 a 9 de la noche. El evento tendrá un costo de $10.000, y de $12.000 para aquellos que deseen utilizar la realidad virtual. La jornada contará también con maquillaje artístico y un buffet para los padres.

 

 

 

 

 

Para más información, se puede encontrar al salón en redes sociales como Facebook e Instagram o a través de WhatsApp al 2945-554651.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Horror en el barrio: mató a su bebé a ladrillazos e incendió la casa para ocultar el crimen
3
 Miedo y misterio: la cruz gigante de vidrio molido que apareció en un parque de dinosaurios
4
 Con juegos y entretenimiento, Plim Plim Peloteros festejara el Día de las Infancias
5
 Caso Cretton en El Maitén: confirman perpetua para Napal y Peinipil y ordenan revisar la reincidencia
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Con payadores y malambo, el gimnasio municipal se prepara para una gran noche de sabado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -