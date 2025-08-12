Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
12 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Telebingo Deportivo: se entregaron premios millonarios y apoyo a clubes de toda la provincia

Ramiro Ibarra destacó la entrega de premios del Telebingo Deportivo, que recaudó $500 millones para clubes y benefició a una vecina de Trevelin con $10 millones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ramiro Ibarra, Presidente de IAS, se refirió a la entrega de premios del pasado Telebingo Deportivo. 

 

"Ya estamos acostumbrados a entregar premios en Esquel y en la zona. En este caso en Trevelin, con la Escuela Galesa que hizo la venta de cartón del deportivo. $10.000.000 para una vecina de la zona. La verdad esto es un poco lo que buscamos, que aparte de colaborar con los clubes, se vea beneficiado algún vecino que lo necesita", remarcó Ibarra. 

 

Otro de los premios, un auto, salió en vivo en Puerto Madryn: "Fue un Deportivo con mucha emoción". 

 

En el día de la fecha, Ibarra hizo entrega de los bonos prometidos a los clubes que vendían más de 1.000 cartones: "Se le entregaba 1.000.000 adicional". 

 

Además, anticipó que ya se está trabajando en el desarrollo del próximo Telebingo. "El año que viene vuelve, va a volver con más premios para la gente. La idea es tener más rondas o más premiación en función de los cartones", aseguró. 

 

Esta edición del Telebingo Deportivo tuvo ventas récord con 73.000 cartones vendidos en toda la provincia: "Más de $500.000.000 directamente para los clubes, el dinero que queda en la premiación y dinero que quedó también de recaudación que fue destinado en Puerto Madryn a distintas becas y clubes de la ciudad, o en Gaiman como estuvimos en el último Telebingo haciendo entrega de acción social". 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Por el Día del Nutricionista, una especialista local brinda consejos para una vida saludable
3
 Piden precaución en la Ruta Provincial N°71 ante pronóstico de más lluvias
4
 Miedo y misterio: la cruz gigante de vidrio molido que apareció en un parque de dinosaurios
5
 Diego Austin, en la lista para el Consejo de la Magistratura
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -