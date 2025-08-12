Telebingo Deportivo: se entregaron premios millonarios y apoyo a clubes de toda la provincia

Ramiro Ibarra, Presidente de IAS, se refirió a la entrega de premios del pasado Telebingo Deportivo.

"Ya estamos acostumbrados a entregar premios en Esquel y en la zona. En este caso en Trevelin, con la Escuela Galesa que hizo la venta de cartón del deportivo. $10.000.000 para una vecina de la zona. La verdad esto es un poco lo que buscamos, que aparte de colaborar con los clubes, se vea beneficiado algún vecino que lo necesita", remarcó Ibarra.

Otro de los premios, un auto, salió en vivo en Puerto Madryn: "Fue un Deportivo con mucha emoción".

En el día de la fecha, Ibarra hizo entrega de los bonos prometidos a los clubes que vendían más de 1.000 cartones: "Se le entregaba 1.000.000 adicional".

Además, anticipó que ya se está trabajando en el desarrollo del próximo Telebingo. "El año que viene vuelve, va a volver con más premios para la gente. La idea es tener más rondas o más premiación en función de los cartones", aseguró.

Esta edición del Telebingo Deportivo tuvo ventas récord con 73.000 cartones vendidos en toda la provincia: "Más de $500.000.000 directamente para los clubes, el dinero que queda en la premiación y dinero que quedó también de recaudación que fue destinado en Puerto Madryn a distintas becas y clubes de la ciudad, o en Gaiman como estuvimos en el último Telebingo haciendo entrega de acción social".

R.G.