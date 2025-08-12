Esquel, Argentina
12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Se realizó una capacitación en contravenciones para policías de comisarías del interior

La Fiscalía ofreció una capacitación en relación a la aplicación de la Ley XV Nº 27 en la localidad de Tecka, destinada a policías de varias comisarías dependientes de la Unidad Regional Esquel.
La Fiscalía ofreció una capacitación en relación a la aplicación de la Ley XV Nº 27 en la localidad de Tecka, destinada a policías de varias comisarías dependientes de la Unidad Regional Esquel.

 

El fiscal Fidel González, la funcionaria Camila Sánchez Almirón y la abogada Consuelo Hernández expusieron a los presentes sobre la intervención policial de acuerdo al Código de Convivencia Ciudadana. Participó la Comisario Carolina Pauli segunda jefe de la URE y la Oficial Subinspector Yulia Cristina Jara, Asesora Letrada de URE, quién tuvo a cargo la organización.

 

Asistieron policías de Tecka, Corcovado, Carrenleufu, Paso del Sapo, José de San Martin, Gobernador Costa, Colan Conhue, Río Pico, Aldea las Pampas y Gualjaina.

 

