Se realizó una capacitación en contravenciones para policías de comisarías del interior

La Fiscalía ofreció una capacitación en relación a la aplicación de la Ley XV Nº 27 en la localidad de Tecka, destinada a policías de varias comisarías dependientes de la Unidad Regional Esquel.

El fiscal Fidel González, la funcionaria Camila Sánchez Almirón y la abogada Consuelo Hernández expusieron a los presentes sobre la intervención policial de acuerdo al Código de Convivencia Ciudadana. Participó la Comisario Carolina Pauli segunda jefe de la URE y la Oficial Subinspector Yulia Cristina Jara, Asesora Letrada de URE, quién tuvo a cargo la organización.

Asistieron policías de Tecka, Corcovado, Carrenleufu, Paso del Sapo, José de San Martin, Gobernador Costa, Colan Conhue, Río Pico, Aldea las Pampas y Gualjaina.