Provincia fortalece el desarrollo productivo en la Comarca Andina

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Trabajo de la provincia, se realizó en El Hoyo una entrega de kits de semillas a pequeños y medianos productores.

La iniciativa, impulsada por el municipio local, con acompañamiento económico de la Secretaría de Trabajo, marca el primer paso para la puesta en marcha de un programa provincial con impacto social y laboral en la región para fortalecer el desarrollo productivo local en comunidades rurales de la Comarca Andina.

De la entrega participaron autoridades de producción de distintos municipios de la región, técnicos del INTA y productores de la zona.

Los kits incluyeron múltiples variedades de semillas hortícolas de estación, adquiridas a un productor local inscripto en el Registro Nacional de Cultivares y habilitado por el INASE (Instituto Nacional de Semillas). Este componente refuerza la visión del proyecto: fomentar el autoabastecimiento, promover las economías locales y dinamizar el entramado productivo regional.

La asistencia técnica necesaria para acompañar la producción estará a cargo del equipo municipal de El Hoyo y de profesionales del INTA, quienes trabajarán junto a los productores en la planificación y seguimiento de las etapas de cultivo.

Apoyo gubernamental

Durante el encuentro, el secretario de Trabajo del Chubut, Nicolás Zárate, destacó la importancia de fortalecer este tipo de acciones al afirmar que “es importante apoyar al pequeño y mediano productor a partir de un programa provincial que incluya asistencia técnica, insumos y equipamiento”.

Por su parte, el intendente de El Hoyo, César Salamín, remarcó el valor de sostener este tipo de políticas en un contexto adverso. “Ante tanto recorte del gobierno nacional -dijo-, seguimos asistiendo a los vecinos en materia de producción”.

La jornada fue un claro ejemplo del trabajo articulado entre los municipios de la Comarca, los organismos técnicos y la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, con una mirada estratégica centrada en el desarrollo territorial, el empleo rural y el fortalecimiento de la soberanía productiva.

Alcance comarcal

Participaron de la actividad la directora de Producción de Lago Puelo, Yanina Martínez; el director de Producción de Epuyén, Justo Palma; el director de Producción de El Maitén, Marcos Donati; y el director de Producción de Cholila, José Jalley, quienes acompañaron el encuentro como parte de una política comarcal que entiende a los municipios en unidad regional.

Esta acción de alcance comarcal refuerza el compromiso de avanzar de manera articulada entre localidades vecinas, compartiendo recursos, esfuerzos y planificación en beneficio de toda la región. La Comarca Andina, entendida como una unidad productiva, social y territorial, se fortalece cuando las políticas públicas se construyen desde la cooperación entre los gobiernos locales.

La iniciativa se enmarca en el plan de gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que prioriza el acompañamiento al sector productivo y la generación de oportunidades concretas para las comunidades del interior de la provincia.

F.P