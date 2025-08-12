Menos lluvia y más frío: así será el clima en Esquel este martes

El pronóstico para hoy, martes, indica una jornada con cielos mayormente nublados a parcialmente nublados y temperaturas frías. La máxima del día será de 8°C y la mínima de 1°C.

A lo largo del día, las condiciones de precipitación se mantendrán con baja probabilidad. Durante la madrugada, se espera una probabilidad de lluvia del 0 al 10%. Para la mañana, tarde y noche, el pronóstico indica un 0% de probabilidad de precipitaciones.

El viento se mantendrá con velocidades moderadas, variando entre 13 y 31 km/h. Las ráfagas no han sido especificadas para hoy. La dirección del viento será del Oeste durante la madrugada, cambiando al Sudoeste en la mañana y la tarde, y finalizando desde el Sur por la noche.

