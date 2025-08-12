Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Menos lluvia y más frío: así será el clima en Esquel este martes

Entérate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional
Por Redacción Red43

El pronóstico para hoy, martes, indica una jornada con cielos mayormente nublados a parcialmente nublados y temperaturas frías. La máxima del día será de 8°C y la mínima de 1°C.

 

 

A lo largo del día, las condiciones de precipitación se mantendrán con baja probabilidad. Durante la madrugada, se espera una probabilidad de lluvia del 0 al 10%. Para la mañana, tarde y noche, el pronóstico indica un 0% de probabilidad de precipitaciones.

 

 

El viento se mantendrá con velocidades moderadas, variando entre 13 y 31 km/h. Las ráfagas no han sido especificadas para hoy. La dirección del viento será del Oeste durante la madrugada, cambiando al Sudoeste en la mañana y la tarde, y finalizando desde el Sur por la noche.

 

 

F.P

 

