ANSES pagará en agosto el subsidio del Programa Hogar para familias sin gas natural

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará en agosto de 2025 el desembolso del subsidio correspondiente al Programa Hogar, destinado a hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural o que habitan en zonas donde este servicio no está disponible. Esta ayuda económica busca facilitar el acceso a garrafas para las familias con menores ingresos.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio del Programa Hogar?

Para ser beneficiario del Programa Hogar, es necesario cumplir ciertos requisitos que aseguran que la asistencia llegue a quienes verdaderamente la necesitan:

Ningún integrante del grupo familiar debe ser titular de una conexión a la red de gas natural ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

Los ingresos mensuales del hogar no pueden superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para monotributistas, la categoría máxima permitida es la C.

Si algún miembro posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el límite de ingresos aumenta hasta tres salarios mínimos o categoría D en monotributo.

En las provincias patagónicas como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, el tope se eleva a 2,8 salarios mínimos o categoría D, y si hay una persona con discapacidad, a 4,2 salarios mínimos o categoría E.

Monto y condiciones del subsidio

El valor mensual del subsidio es determinado por la Secretaría de Energía y puede variar según la cantidad de personas en el hogar, la región donde se encuentre y la época del año. Por ejemplo, durante los meses de invierno o en viviendas con más de cinco integrantes, el monto suele incrementarse. Asimismo, se establecen mayores valores para hogares ubicados en zonas frías como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y otras regiones protegidas por la Ley 27.637.

¿Cómo saber si cobro el Programa Hogar?

Los interesados pueden consultar su situación ingresando a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y clave de seguridad social. Allí, en la sección “Mis Cobros”, se puede verificar si el subsidio está aprobado y el monto asignado.

Motivos por los que el pago puede ser suspendido

El beneficio puede ser interrumpido si:

Los ingresos familiares superan los límites establecidos.

Se detecta que el domicilio tiene conexión a la red de gas natural sin haber presentado el certificado de negativa correspondiente.

Se registra un cobro duplicado del subsidio dentro del grupo familiar.

Existe un medidor de gas activo en la vivienda que no ha sido informado a ANSES.

El beneficiario no retira el subsidio por tres meses consecutivos, lo que genera la baja automática del programa.

En caso de que se presente alguna de estas situaciones, es necesario regularizar la situación solicitando un turno en ANSES.

¿Qué es el Programa Hogar?

Este programa nacional tiene como objetivo facilitar el acceso al gas envasado a familias con ingresos bajos y organizaciones sociales sin fines de lucro, mediante un subsidio mensual que cubre parte del costo de las garrafas de 10, 12 o 15 kilos.

