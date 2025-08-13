11°
Esquel, Argentina
Miércoles 13 de Agosto de 2025
Rapo anticipa nuevo disco en Esquel

El productor de música electrónica se presentará en dos ocasiones, mostrando su set nuevo y colaborando con más artistas de la escena local.
Rapo es un artista esquelense que vive hace más de una década en La Plata, Buenos Aires y que recorre en su propuesta las posibilidades de la música electrónica.

 

En una nueva visita a la zona, trae un futuro disco, el cual tendrá su pre escucha el día viernes en El Cedro, Rivadavia 825.

 

Luego de presentarse en Lago Puelo, visitó Red43 para anticipar su set, el cual viene compartiendo junto a Berbil (Pablo Martínez) y Grego GST y tendrá una jornada especial en la peluquería Go Cat Go en calle San Martín 1166.

 

Pero antes de esa triple intervención, éste viernes habrá un encuentro más relajado, donde desde las 21 horas habrá una "listening party" de pistas en proceso de producción, como hizo el año anterior con su último disco "Lo que escucho también es pensamiento", y el cual también fue presentado en Esquel en LOOP Fest.

 

Este viernes Pablo Martínez tendrá su set luego de la escucha, y luego la próxima semana el domingo 24 será el set completo entre Pablo, GST y Rapo, ambas propuestas tempraneras para disfrutar los sonidos que luego continuará desarrollando desde su base en La Plata.

 

SL

 

