Stranger Things 5: Fecha, horario y cómo será el estreno escalonado de la última temporada en Netflix

La espera terminó: la quinta y última temporada de Stranger Things llega a Netflix este 26 de noviembre, con un esquema de estrenos dividido en tres volúmenes que transformará su despedida en un evento global. La plataforma ya confirmó fechas, horarios y estructura de lanzamiento para cada episodio del cierre definitivo de la serie.

A qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things en Argentina

Netflix estrenará el primer volumen de Stranger Things 5 este 26 de noviembre a las 22 hs, sincronizado con el resto del mundo. Ese mismo horario se repetirá para los siguientes lanzamientos, lo que permitirá que el público argentino vea cada capítulo en simultáneo con otros países.

Se trata de un formato distinto al de temporadas anteriores: esta vez, el gigante del streaming optó por un calendario escalonado que extenderá el final de la historia hasta fin de año.

Cómo será el estreno escalonado: fechas y volúmenes

La temporada final está dividida en tres entregas:

• Volumen 1

— Estreno: 26 de noviembre – 22:00 (AR)

— Incluye los primeros episodios de la temporada.

• Volumen 2

— Estreno: 25 de diciembre – 22:00 (AR)

— Contiene los episodios 5, 6 y 7, disponibles el día de Navidad.

• Volumen 3 (final)

— Estreno: 31 de diciembre – 22:00 (AR)

— Presenta el capítulo final, un episodio de casi tres horas titulado “The Rightside Up”.

En total, Stranger Things 5 cuenta con ocho episodios, varios de ellos con duraciones significativamente más largas que las de temporadas anteriores. El primer capítulo, “The Crawl”, dura 68 minutos.

De qué trata Stranger Things 5: la historia en la temporada final

La acción se sitúa en el otoño de 1987, meses después del colapso que abrió múltiples portales hacia el Otro Lado en Hawkins. La ciudad permanece en cuarentena militar por la actividad interdimensional, mientras sus habitantes enfrentan anomalías cada vez más peligrosas.

Con Vecna desaparecido y sin dejar rastro, el grupo de protagonistas se reúne una vez más con un objetivo central: encontrarlo antes de que su plan alcance un punto irreversible. La amenaza crece al mismo tiempo que Once debe permanecer oculta, perseguida por nuevas fuerzas que buscan capturarla.

El aniversario de la desaparición de Will agrega un componente emocional al regreso, reforzando la idea de que todo lo que ocurrió desde el primer episodio sigue convergiendo hacia un cierre definitivo.

El elenco confirmado de Stranger Things 5

La última temporada reúne al elenco histórico de la serie, junto a nuevas figuras que ampliarán el universo narrativo:

Winona Ryder (Joyce Byers)

David Harbour (Jim Hopper)

Millie Bobby Brown (Once)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Noah Schnapp (Will Byers)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Natalia Dyer (Nancy)

Charlie Heaton (Jonathan)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Brett Gelman (Murray Bauman)

Jamie Campbell Bower (Vecna)

Nuevas incorporaciones

Entre las novedades sobresale Linda Hamilton, la icónica actriz de Terminator, quien interpretará a la Doctora Kay, una agente del gobierno encargada de capturar a Once.

También se suman Nell Fisher (Holly Wheeler adolescente), Jake Connelly (Derek Turnbow) y Alex Breaux (Teniente Akers).

Despedida pensada como evento mundial

Con capítulos de larga duración, estrenos sincronizados y un calendario extendido hasta Año Nuevo, Netflix diseñó la temporada final de Stranger Things como un evento global. Cada volumen promete avanzar en el enfrentamiento definitivo contra Vecna, en un ambiente donde la ciudad, los militares y el Otro Lado convergen hacia un desenlace de alto impacto.

Los fanáticos podrán seguir la historia desde este martes, cuando finalmente comience el camino hacia el adiós de una de las series más influyentes de la última década.

