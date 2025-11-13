14°
Jueves 13 de Noviembre de 2025
13 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Falleció el actor Jorge Lorenzo, recordado por su papel de “Capecce” en El Marginal

Tenía 66 años y una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Fue reconocido también por su compromiso con las causas culturales y laborales.
La comunidad artística argentina despide con pesar a Jorge Lorenzo, cuyo nombre completo era Jorge Daniel Lorenzo, fallecido este miércoles 12 de noviembre de 2025. El actor, nacido el 23 de diciembre de 1958, alcanzó gran popularidad en los últimos años por su papel de Capecce en la serie El Marginal, aunque su carrera abarcó más de cuatro décadas de trabajo constante en la escena nacional.

 

Desde la Asociación Argentina de Actores expresaron:

 

“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

 

 

De El Marginal a ATAV 2: una carrera frente a las cámaras

 

Lorenzo fue parte de numerosas producciones televisivas que marcaron distintas generaciones de espectadores. En la última década, volvió a conquistar al público con participaciones en El Marginal, En el barro y ATAV 2.

 

 

Su paso por la televisión incluye títulos emblemáticos como Casi Ángeles, Son amores, 099 Central, Soy Gitano, Rincón de Luz, Amor mío, La Ley del Amor, Costumbres argentinas, Somos familia, Jesús, el heredero, El jardín de bronce, Edha y Jungle Nest, entre muchos otros.

 

Un actor de cine, teatro y compromiso

 

En el cine, Jorge Lorenzo dejó su huella en películas como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales.

 

Su trayectoria teatral fue igual de extensa, combinando el circuito comercial e independiente con obras como Del barrio la mondiola, Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad, La lección de anatomía, Doña Flor y sus dos maridos, El diluvio que viene y Bodas de sangre. También participó en producciones infantiles, donde trabajó como actor, adaptador y director.

 

 

 

