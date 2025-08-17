13°
Plan Invernal 2025: ¿Cómo se encuentran las rutas?

Enterate qué dice el nuevo parte diario de Vialidad Nacional. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este domingo 17 de agosto por la mañana, Vialidad Nacional confirmó que todas las rutas de la provincia de Chubut se encuentran habilitadas para la circulación vehicular. Sin embargo, se solicita a los conductores extremar las precauciones debido a condiciones climáticas y de calzada que podrían dificultar la conducción en algunos sectores.

 

En el caso de la Ruta Nacional 259, tanto el tramo que une la RN 40 con Esquel como el que va desde Esquel hasta Trevelin están habilitados, pero presentan calzada húmeda con sal en sectores, banquinas con barro y presencia de animales sueltos. Además, se registran lloviznas aisladas y viento, mientras equipos de Vialidad Nacional trabajan en la zona.

 

Vialidad Nacional recuerda consultar el estado de rutas antes de emprender cualquier viaje, a través de sus canales oficiales.

 

 

R.G.

 

