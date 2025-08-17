Vladimir Putin y Donald Trump finalizaron la cumbre y desearon "el principio de la solución del conflicto con Ucrania"

Éste fin de semana se realizó una nueva reunión de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladimir Putin de Rusia, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska. Las negociaciones se realizaron en "formato reducido" y se extendieron por más de dos horas y media, según informó el Kremlin.

En una histórica conferencia de prensa, los líderes de Estados Unidos y Rusia se dirigieron a los medios en Alaska una vez finalizado el encuentro oficial. "Era importante salir de la confrontación y entrar al diálogo", expresó Putin, quien fue el primero en tomar la palabra. "Sólo tenía sentido una reunión aquí, porque nuestros países están separados por el mar y son vecinos cercanos", agregó.

"Espero que los acuerdos de hoy sean el punto de principio, no sólo para la solución del tema ucraniano, sino también generar relaciones pragmáticas y comerciales entre ambos países", afirmó el líder ruso. De esta manera, aseguró que alcanzaron un “entendimiento” que podría “allanar el camino hacia la paz en Ucrania”, aunque no dio detalles sobre los términos. Además, advirtió a Europa que no “torpedee el progreso incipiente” y respaldó las palabras de Trump, reconociendo que la guerra en Ucrania “no hubiese comenzado” si él hubiese estado en el poder.

Trump adelantó que mantendrá contacto con la OTAN y con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, para seguir coordinando la postura de Estados Unidos respecto al conflicto en Ucrania. Y dejó en claro que la negociación todavía no está cerrada: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”.

Al concluir la conferencia, Putin le indicó a Trump que la siguiente reunión se realizará en territorio ruso: “La próxima en Moscú”, afirmó, sellando el anuncio con un apretón de manos.