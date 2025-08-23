La mató de 25 puñaladas y su confesión estremece: “Lo volvería a hacer 50 mil veces más”

La Justicia de San Juan condenó este viernes a prisión perpetua a Ariel Omar Pérez, acusado de asesinar a cuchillazos a su expareja, Yanina Párez, una empleada municipal del departamento de Angaco con quien había mantenido una relación de tres años.

Durante el juicio abreviado por el crimen ocurrido el 15 de febrero de 2024, el tribunal homologó el acuerdo entre fiscalía y defensa y dictó la condena máxima por homicidio triplemente agravado por alevosía, vínculo y en contexto de violencia de género.

De acuerdo con la prensa local, la audiencia estuvo marcada por los gritos y burlas de Pérez, quien reconoció haber asesinado a su expareja con ocho puñaladas y no mostró ningún arrepentimiento: “Sí, yo la maté y lo volvería a hacer 50 mil veces”, aseguró.

Tal como había declarado en ocasiones anteriores, se excusó afirmando que lo hizo porque ella se había metido con sus hijos.

Durante la jornada, el condenado -conocido como “Guascazo”- se negó a escuchar los audios que él mismo envió a la víctima antes del crimen y que formaban parte de la prueba. También insultó a la jueza Flavia Allende, interrumpiendo en reiteradas oportunidades al tribunal —integrado además por Gerardo Fernández Caussi y Federico Rodríguez.

Según medios locales, el hombre tuvo que ser retirado debido a su mal comportamiento. Finalmente, se conectó desde otra sala y respondió a través de una videoconferencia.

“Señor Pérez, ¿acepta usted la calificación legal de homicidio?”, fue una de las preguntas que desató la ira del asesino. Tal como se puede observar en un video, respondió a los gritos y de pie: “Sí, sí, sí. Ya está”, desoyendo los pedidos de las autoridades de permanecer sentado. Segundos después, pronunciaría la estremecedora frase respecto a que volvería a cometer el crimen 50 mil veces.

A lo largo de la jornada, Pérez insultó a uno de los representantes de la fiscalía. No habría sido la primera vez: en una audiencia anterior, intentó agredir al fiscal Francisco Micheltorena, mientras este precisaba su historial de violencia.

En la serie de audios presentados por la Fiscalía, se pudo escuchar a Pérez decir frases cargadas de violencia, como: “Hice el trabajo que tenía que hacer y le metí 25 puñaladas”. Contra la víctima también expresó: “Nos vemos, hasta siempre, pueda ser que sigas con vida” y “vas a llegar a parir conmigo, gorda abortadora, hija de... Vas a ser una bosta toda la vida”.

“Me queda el alivio de recordarla a mi mamá y saber que no va a causarle daño a nadie más”, aseguró Melina Gómez, hija de Yanina, momentos después del veredicto.

En diálogo con medios locales, agregó: “Le diría (a su madre) que la quiero y que gracias por enseñarme a ser fuerte, porque lo que me dejó ella es fortaleza. Me voy a proponer seguir luchando para que (Pérez) no tenga nunca un beneficio”.

De acuerdo con la joven, el homicida “siempre fue violento” y “denigraba constantemente” a su madre: "Cuando salíamos nosotras en familia con nuestros hijos a tomar un simple helado, él siempre estaba vigilándonos y nos grababa. Con eso amenazaba a mi mamá para que ella fuera a verlo. Una madre haría lo que sea por sus hijos”.

“Perdí a la pieza más importante de mi vida y estoy con todo el dolor del mundo. Dijo que la volvería a matar. A él le diría que es un total cobarde y que Dios lo ayude”, concluyó.

El homicida se encuentra preso desde el 18 de febrero del año pasado, tres días después de haber matado a cuchilladas a la empleada municipal. El hecho ocurrió cementerio del departamento de Angaco, donde él trabajaba como pintor y ella se desempeñaba como encargada. Allí, el condenado la asesinó a puñaladas.

Fuentes: Infobae y Tiempo de San Juan