Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 23 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
23 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta amarilla por nevadas para la noche del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional espera acumulaciones de nieve de entre 20 y 35 centímetros
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para la noche de hoy. Se espera que las zonas afectadas registren nevadas de variada intensidad, con la posibilidad de que sean localmente intensas.

 

 

Se prevén acumulaciones de nieve de entre 20 y 35 centímetros, aunque este valor podría ser superado en puntos específicos. Además, debido a la previsión de vientos intensos, la visibilidad podría reducirse considerablemente por la nieve en suspensión.

 

 

F.P

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras visitar Río Mayo, Victoria Villarruel podría llegar a visitar Esquel
2
 Viajaba en una camioneta repleta de armas, pero una maniobra en la ruta lo delató
3
 La Municipalidad trabaja para solucionar los problemas en las obras de pluviales y adoquinado
4
 La mató de 25 puñaladas y su confesión estremece: “Lo volvería a hacer 50 mil veces más”
5
 Con un proyecto de ley, veterano de guerra de Chubut pide reconocimiento para soldados
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -