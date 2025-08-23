Alerta amarilla por nevadas para la noche del sábado

23 de Agosto de 2025
sociedad |
La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para la noche de hoy. Se espera que las zonas afectadas registren nevadas de variada intensidad, con la posibilidad de que sean localmente intensas.
Se prevén acumulaciones de nieve de entre 20 y 35 centímetros, aunque este valor podría ser superado en puntos específicos. Además, debido a la previsión de vientos intensos, la visibilidad podría reducirse considerablemente por la nieve en suspensión.
F.P
