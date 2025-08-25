Más Odontología: un centro de vanguardia en Esquel con equipos de última generación

En Esquel, la clínica Más Odontología se consolida como un centro de vanguardia al incorporar tecnología de punta para diversos tratamientos dentales y estéticos. La Dra. Yanina Sánchez y la Dra. Ana Clara, odontólogas del equipo, destacaron que el consultorio cuenta con equipamiento avanzado que permite realizar modelos sin la necesidad de utilizar alginato, lo que optimiza la experiencia del paciente.

Uno de los principales avances es la implementación de tecnología para la fabricación local de alineadores dentales. Anteriormente, los modelos se escaneaban y se enviaban a Buenos Aires para su producción. Ahora, el consultorio cuenta con el equipamiento necesario —escáneres, impresoras y estampadoras— para producirlos en la misma localidad, lo que representa una mejora significativa en el servicio.

El equipo de profesionales también enfatiza en la importancia del trabajo en conjunto entre especialistas. La Dra. Sánchez, especialista en prótesis, mencionó que colaboran con otros colegas como una periodoncista y la Dra. Nassir en ortodoncia, lo que permite ampliar el espectro de tratamientos y garantizar mejores resultados.

Por su parte, la Dra. Ana Clara se refirió a la importancia de desmitificar los miedos asociados al dentista, asegurando que la odontología moderna ya no es "antigua" u "hostil". La profesional hizo hincapié en que la visita al odontólogo puede ser más amena y sin dolor, e invitó a la comunidad a realizar controles periódicos para mantener la salud bucal. También recomendó iniciar las consultas desde la infancia, para que los niños se familiaricen con el consultorio y la experiencia sea más llevadera en la adultez.

Además de los servicios dentales, Más Odontología ofrece un centro de estética facial con tecnologías avanzadas, incluyendo aparatología Hi-Fi, a cargo de una cosmiatra especializada. La clínica está ubicada en Roca 343 y atiende de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Para consultas, se puede contactar a través del número 2945 - 681323

F.P