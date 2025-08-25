11°
Lunes 25 de Agosto de 2025
25 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Chubut, Río Negro y Neuquén se asocian en un plan preventivo contra incendios

Más de 600 brigadistas de las tres provincias formarán un comando regional para coordinar recursos humanos y logísticos.
Por Redacción Red43

En una iniciativa conjunta, los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén han unificado sus recursos para la prevención y combate de incendios forestales. El "Comando Regional Unificado para el Manejo del Fuego" se conformó en San Carlos de Bariloche con el propósito de coordinar recursos humanos, técnicos y logísticos ante la inminente temporada de riesgo.

 

 

El plan preventivo fue impulsado por el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y busca dar una respuesta inmediata a los incendios de interfase que puedan amenazar a las comunidades. Para ello, se estableció que más de 600 brigadistas de las tres provincias participarán en el operativo. Además de los equipos terrestres, se contará con aviones anfibios y helicópteros para la lucha contra el fuego.

 

 

El encuentro contó con la participación de funcionarios de los tres gobiernos, incluyendo a Eduardo Pérez, subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut; Abel Nievas, secretario de Bosques; y Rubén Jaramillo, director Ejecutivo de Manejo del Fuego.

 

 

F.P

 

