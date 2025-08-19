10°
Esquel, Argentina
Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
Torres: ¿Candidato a Presidente?

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que no tiene aspiraciones personales y que acompañará un proceso de cambio alternativo al gobierno actual.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió a sus aspiraciones personales y aseguró que la prioridad siempre será "cuidar la provincia".

El mandatario afirmó que "las ansiedades es lo peor que puede haber en la política" y que no tiene problemas de ego ni ningún tipo de aspiración personal.

 

Torres señaló que si ve una "necesidad de una renovación de algo nuevo, de algo distinto", acompañará el proceso "sea quien sea".

El gobernador mencionó a dirigentes de "primer nivel" que demuestran tener gestión, conciencia social y vocación de servicio, como Maxi Pullaro y el "gringo" Schiaretti.

 

"Creo que la Argentina necesita un camino de desarrollo independientemente de los nombres propios, ahí me van a encontrar acompañando ese proceso de cambio alternativo al gobierno que tenemos", concluyó Torres.

