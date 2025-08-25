13°
25 de Agosto de 2025
Fuerte choque en Esquel: Dos efectivos policiales permanecen internados por lesiones

El hecho ocurrió este domingo en la intersección de las avenidas Perón y Alvear. La conductora del otro vehículo, una mujer de 77 años, fue asistida y dada de alta por lesiones leves.
Este domingo por la tarde se produjo un impactante choque en Esquel que involucró a un móvil de la Comisaría Segunda de la ciudad. La Crio. Carolina Pauli, segunda jefa de la Unidad Regional, brindó detalles sobre el incidente.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 14:40 horas, en la intersección de las avenidas Perón y Alvear, cuando un Nissan March conducido por una mujer de 77 años colisionó con un Fiat Cronos, perteneciente al móvil 1231 de la comisaría. En el vehículo policial iban cuatro efectivos.

 

El móvil se dirigía hacia la zona alta del barrio Estación tras recibir un requerimiento del centro de monitoreo, que informaba sobre personas intentando ingresar a un domicilio. El vehículo policial circulaba con balizas y sirenas encendidas.

 

Tras el impacto, intervinieron bomberos y personal de salud. La conductora del Nissan fue asistida y dada de alta por lesiones leves, mientras que dos efectivos policiales permanecen internados: el oficial acompañante y el chofer, ambos con golpes en la zona torácica. Los otros dos efectivos también recibieron atención médica.

 

La Crio. Pauli aclaró que se está llevando adelante la investigación: la División de Investigaciones realiza relevamiento de cámaras, intervino Criminalística y Tránsito, que realizó los test de alcoholemia a los conductores, y se desarrollan todas las actuaciones de rigor como en cualquier choque de estas características.

 

 

 

C.S.

 

