La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación

La diputada nacional Ana Clara Romero afirmó que, aunque la campaña electoral no ha comenzado oficialmente, el equipo del gobernador Ignacio “Nacho” Torres sigue recorriendo la provincia para mostrar los resultados de su gestión. Romero señaló que es importante explicar a los chubutenses por qué "es importante no volver para atrás", ya que "hay futuro y hay resultados concretos y hay que cuidarlos".

La legisladora nacional aseguró que su equipo tiene una "impronta absolutamente local y provincial", y que los temas se discuten "desde Chubut, no los discutimos desde un partido político, desde una camiseta". Romero manifestó que su posición no siempre es sencilla, ya que deben ponerle "límites a un gobierno nacional" y, al mismo tiempo, "desactivar la bomba de Kirchnerismo".

Romero destacó la gestión del gobernador Torres, que ha logrado "negociar la deuda de la provincia" y cambiarla "por obras". La diputada también se refirió a otros logros, como la "eliminación de los aranceles para los polímeros" y la gestión para el hospital militar.

En relación a la postura de un grupo de jueces sobre el plebiscito, la diputada, que es abogada, expresó que le hace "mucho ruido" que "intenten evitar la posibilidad de que el pueblo de Chubut se exprese". Y agregó: "a mí lo que me hace mucho ruido es que un grupo de jueces intenten evitar la posibilidad de que el pueblo de Chubut se exprese, eso es lo que yo no me banco y lo que no voy a respaldar de ninguna manera".

Romero criticó que los jueces se "aferran" a los fueros, que, según ella, son "privilegios", y los invitó a "militar el no" en lugar de impedir que el pueblo se exprese.



T.B