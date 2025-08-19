10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 19 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
19 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación

La diputada nacional valoró los resultados de la gestión de Ignacio "Nacho" Torres y afirmó que hay "resultados concretos y hay que cuidarlos".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La diputada nacional Ana Clara Romero afirmó que, aunque la campaña electoral no ha comenzado oficialmente, el equipo del gobernador Ignacio “Nacho” Torres sigue recorriendo la provincia para mostrar los resultados de su gestión. Romero señaló que es importante explicar a los chubutenses por qué "es importante no volver para atrás", ya que "hay futuro y hay resultados concretos y hay que cuidarlos".

 

La legisladora nacional aseguró que su equipo tiene una "impronta absolutamente local y provincial", y que los temas se discuten "desde Chubut, no los discutimos desde un partido político, desde una camiseta". Romero manifestó que su posición no siempre es sencilla, ya que deben ponerle "límites a un gobierno nacional" y, al mismo tiempo, "desactivar la bomba de Kirchnerismo".

 

Romero destacó la gestión del gobernador Torres, que ha logrado "negociar la deuda de la provincia" y cambiarla "por obras". La diputada también se refirió a otros logros, como la "eliminación de los aranceles para los polímeros" y la gestión para el hospital militar.

 

En relación a la postura de un grupo de jueces sobre el plebiscito, la diputada, que es abogada, expresó que le hace "mucho ruido" que "intenten evitar la posibilidad de que el pueblo de Chubut se exprese". Y agregó: "a mí lo que me hace mucho ruido es que un grupo de jueces intenten evitar la posibilidad de que el pueblo de Chubut se exprese, eso es lo que yo no me banco y lo que no voy a respaldar de ninguna manera".

 

Romero criticó que los jueces se "aferran" a los fueros, que, según ella, son "privilegios", y los invitó a "militar el no" en lugar de impedir que el pueblo se exprese.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Murió atropellado el día de su cumpleaños y su perro no quiso moverse de su lado
2
 Familiares de Diego Melin lo recuerdan con una estrella amarilla
3
 Tomate triturado con “gusanos”: ANMAT emitió una advertencia
4
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
5
 Un premio de 100 millones de pesos y un “entregador” detrás del brutal crimen de un jubilado
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -