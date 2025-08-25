Financiación especial para la Renault Kangoo en Autosur de Esquel

El concesionario Autosur de Esquel, ubicado en Belgrano 738, invita a la comunidad a visitar sus instalaciones para aprovechar una promoción especial en el modelo Kangoo.

Los interesados pueden adquirir el vehículo con una bonificación de hasta 6 millones y medio de pesos.

La oferta incluye una atractiva opción de financiación a tasa cero, disponible para plazos de 12 y 18 meses, lo que facilita el acceso a la compra del utilitario.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, y los sábados de 9 a 13 horas. Para más información, se puede contactar al 02945 45-2520.

