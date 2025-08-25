13°
Lunes 25 de Agosto de 2025
25 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Financiación especial para la Renault Kangoo en Autosur de Esquel

El concesionario de Esquel ofrece, además, financiación a tasa cero para la compra de este vehículo.
El concesionario Autosur de Esquel, ubicado en Belgrano 738, invita a la comunidad a visitar sus instalaciones para aprovechar una promoción especial en el modelo Kangoo.

 

 

Los interesados pueden adquirir el vehículo con una bonificación de hasta 6 millones y medio de pesos.

 

 

La oferta incluye una atractiva opción de financiación a tasa cero, disponible para plazos de 12 y 18 meses, lo que facilita el acceso a la compra del utilitario.

 

 

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, y los sábados de 9 a 13 horas. Para más información, se puede contactar al 02945 45-2520.

 

 

