La Legislatura debate un proyecto clave sobre cibercriminalidad

La Legislatura de la Provincia del Chubut será la sede de una nueva reunión informativa para analizar el proyecto de ley que busca regular el uso de herramientas tecnológicas en la prevención, investigación y lucha contra delitos complejos y la cibercriminalidad. El encuentro se llevará a cabo este martes, 26 de agosto, a las 11:30 horas, en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”.

La reunión, que será transmitida en vivo a través de la cuenta de YouTube de la Legislatura, es organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por la diputada María Andrea Aguilera. El objetivo de este tipo de encuentros es "conocer la opinión de la ciudadanía en general, personas jurídicas de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad sobre materias de su interés y competencia".

En esta oportunidad, los expositores invitados serán la Dra. Verónica Escribano, fiscal general; el Dr. Javier Leal de Ibarra, juez de la Cámara Federal; el Dr. Carlos Richeri, juez Penal de Esquel; el Dr. Sebastián Daroca, defensor general; el Dr. Jorge Benesperi, defensor adjunto; y los Dres. Javier Francisco y Emanuel Campos, del Ministerio de la Defensa Pública.

F.P