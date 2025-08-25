Día Nacional de Ayuda a la Persona con Autismo: una fecha para concientizar sobre la inclusión

El 24 de agosto se conmemora en Argentina el Día Nacional de Ayuda a la Persona con Autismo. Esta fecha fue establecida para recordar la creación, en 1994, de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA).

La iniciativa de APADEA fue fundamental para concientizar sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y promover los derechos de las personas con esta condición. La asociación busca ofrecer orientación, asesoramiento e información a las familias, a través de su equipo de profesionales, especialistas e investigadores.

Además de conmemorar la creación de APADEA, esta fecha tiene como objetivo generar conciencia y visibilizar la importancia de la inclusión social. Se busca promover una sociedad más empática y receptiva, recordando que las personas con autismo tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, como el acceso a la educación, la atención sanitaria y la participación plena en la comunidad.

F.P