Campaña de castración y vacunación gratuita para perros y gatos en Esquel

La Municipalidad de Esquel, a través de su Área de Fauna Urbana, ha iniciado una nueva campaña de castración, desparasitación y vacunación antirrábica para perros y gatos.

El operativo se realiza con el Quirófano Móvil en las instalaciones del Club Independiente, con el objetivo de promover el bienestar animal y contribuir al control de la población de mascotas en la ciudad.

El servicio es totalmente gratuito y está disponible de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Para acceder, es imprescindible solicitar un turno de manera previa, comunicándose al número 2945-683241 en horario matutino.

F.P