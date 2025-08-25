11°
Esquel, Argentina
Lunes 25 de Agosto de 2025
25 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Campaña de castración y vacunación gratuita para perros y gatos en Esquel

El Quirófano Móvil de la Municipalidad atiende de lunes a viernes en el Club Independiente con turno previo.
La Municipalidad de Esquel, a través de su Área de Fauna Urbana, ha iniciado una nueva campaña de castración, desparasitación y vacunación antirrábica para perros y gatos.

 

 

El operativo se realiza con el Quirófano Móvil en las instalaciones del Club Independiente, con el objetivo de promover el bienestar animal y contribuir al control de la población de mascotas en la ciudad.

 

 

El servicio es totalmente gratuito y está disponible de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Para acceder, es imprescindible solicitar un turno de manera previa, comunicándose al número 2945-683241 en horario matutino.

 

 

F.P

 

