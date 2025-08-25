11°
Lunes 25 de Agosto de 2025
Repaso de calles en distintos sectores de Esquel este lunes

La Municipalidad informó que durante la jornada se realizarán tareas de mantenimiento en Villa Ayelén, Villa Hípica, Escuela Experimental y Chacra de Austin. Se pide circular con precaución en las zonas intervenidas.
La Municipalidad de Esquel comunica que este lunes 25 de agosto se están llevando a cabo trabajos de repaso de calles en distintos sectores de la ciudad. Las tareas alcanzan a calles de los barrios Villa Ayelén, Villa Hípica, Escuela Experimental y Chacra de Austin.

 

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento habitual de calles de ripio, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

 

Desde el municipio se solicita a la comunidad circular con precaución en los sectores donde se encuentran trabajando los equipos operativos.

 

 

R.G.

 

