Repaso de calles en distintos sectores de Esquel este lunes

La Municipalidad de Esquel comunica que este lunes 25 de agosto se están llevando a cabo trabajos de repaso de calles en distintos sectores de la ciudad. Las tareas alcanzan a calles de los barrios Villa Ayelén, Villa Hípica, Escuela Experimental y Chacra de Austin.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento habitual de calles de ripio, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Desde el municipio se solicita a la comunidad circular con precaución en los sectores donde se encuentran trabajando los equipos operativos.

R.G.