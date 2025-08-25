Le dio una feroz paliza y amenazó con enterrarla: brutal intento de femicidio

Se llama Claudio Siciliano y está preso en Puerto Madyn por una feroz paliza que dejó inconsciente a una mujer, a quien amenazó con enterrarla en el patio de su casa. Ese episodio ocurrió el 10 de agosto luego de que ambos regresaran de una reunión. El sujeto ya cuenta con al menos un antecedente de una agresión a una expareja, que refleja su perfil.

Ocurrió el 9 de noviembre de 2022 en la ciudad del Golfo y según aquella denuncia, la víctima fue una expareja de Siciliano. La mujer esa tarde estaba en su casa con su hija de 3 años y una amiga.

Siciliano apareció sorpresivamente. La nena salió con el celular de su madre a saludarlo y el hombre se lo arrancó de la mano y la dejó en el piso. Subió a su camioneta y se fue.

La mujer fue a buscarlo a su casa y se lo cruzó en Chile entre Rada Tilly y Aldea Beleiro. Él estacionó en la esquina y cuando la mujer se acercó a pedirle su teléfono, Siciliano le propinó dos cachetadas. Luego la enfrentó, le corrió la cara con fuerza y le mordió la mandíbula. Cuando la víctima trató de defenderse apareció su amiga para ayudarla. Siciliano la empujó, se subió a su vehículo y se fue.

La mujer lo denunció y la Justicia de Familia de Puerto Madryn dictó una prohibición de acercamiento hacia ella y su nena por 60 días en un radio de 100 metros, además de rondines y custodia policial.

Siciliano fue imputado por lesiones agravadas por el vínculo y tentativa de hurto. Y su expareja reveló en ese entonces que el hombre tenía problemas de consumo. Trabaja de recolector de residuos. La causa terminó archivada porque pese a que las lesiones estaban acreditadas, la víctima no se presentó a las citaciones fiscales.