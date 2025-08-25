Denunciado por amenazas, intentó fugarse y fue atrapado con armas ilegales

Carolina Pauli, Subjefa de la Unidad Regional Esquel, se refirió a los hechos policiales del fin de semana.

Específicamente, habló acerca de una denuncia que terminó en el secuestro de armas sin documentación: "El hecho se origina a raíz de una intervención de Comisaría de la Mujer Epuyén, donde el día miércoles a la noche se recepcionó una denuncia sobre un abuso de armas y amenazas con arma de fuego", comentó Pauli.

A partir de esta denuncia se produce el allanamiento del domicilio del denunciado: "Cuando el personal policial va y se constituye en este domicilio, la persona ya se había retirado y, de acuerdo a información que pudieron obtener del lugar, sería oriundo de Santa Cruz y podría encontrarse sobre la ruta. Inmediatamente se avisa a las Comisarías que va hacia la Ruta N°25 y N°40, en dirección sur. A raíz del operativo cerrojo, en la Comisaría de Gobernador Costa logran divisar la camioneta".

Ante el pedido de alto por parte del personal policial, el denunciado hace caso omiso y evade el control. Finalmente, logran detener la marcha del rodado y hacen descender al único ocupante de la camioneta, el denunciado. Los efectivos requisan el vehículo y encuentran armas que no contaban con la documentación pertinente.

Se labraron todas las actas correspondientes y se dio intervención a la Fiscalía de la Comarca: "Quien dispone la imputación, notificación y fijar un domicilio para que continúe su marcha hacia la localidad, pero supeditado a llamamientos de la causa", concluyó.

R.G.