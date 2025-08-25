14°
12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 25 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina #Esquel
25 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Denunciado por amenazas, intentó fugarse y fue atrapado con armas ilegales

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, explicó que el hecho se originó por una denuncia recepcionada en la Comisaría de la Mujer. El acusado fue detenido en Gobernador Costa tras evadir un control policial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Carolina Pauli, Subjefa de la Unidad Regional Esquel, se refirió a los hechos policiales del fin de semana. 

 

Específicamente, habló acerca de una denuncia que terminó en el secuestro de armas sin documentación: "El hecho se origina a raíz de una intervención de Comisaría de la Mujer Epuyén, donde el día miércoles a la noche se recepcionó una denuncia sobre un abuso de armas y amenazas con arma de fuego", comentó Pauli. 

 

A partir de esta denuncia se produce el allanamiento del domicilio del denunciado: "Cuando el personal policial va y se constituye en este domicilio, la persona ya se había retirado y, de acuerdo a información que pudieron obtener del lugar, sería oriundo de Santa Cruz y podría encontrarse sobre la ruta. Inmediatamente se avisa a las Comisarías que va hacia la Ruta N°25 y N°40, en dirección sur. A raíz del operativo cerrojo, en la Comisaría de Gobernador Costa logran divisar la camioneta". 

 

Ante el pedido de alto por parte del personal policial, el denunciado hace caso omiso y evade el control. Finalmente, logran detener la marcha del rodado y hacen descender al único ocupante de la camioneta, el denunciado. Los efectivos requisan el vehículo y encuentran armas que no contaban con la documentación pertinente. 

 

Se labraron todas las actas correspondientes y se dio intervención a la Fiscalía de la Comarca: "Quien dispone la imputación, notificación y fijar un domicilio para que continúe su marcha hacia la localidad, pero supeditado a llamamientos de la causa", concluyó. 

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ariel Fabián Barrientos Gallardo QEPD
2
 Carlos Omar Vidal QEPD
3
 Fuerte choque en Esquel: Dos efectivos policiales permanecen internados por lesiones
4
 La discusión por un cigarrillo que terminó con hombre muerto de varias puñaladas
5
 Una pareja muerta dentro de un auto abandonado: el misterio que esconden las ramas de un árbol
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
5
 La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -