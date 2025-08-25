Secuestran carne de origen ilegal durante un operativo en Ruta 40

La División Seguridad Rural de Trevelin, dependiente del Área Grupos Especiales de la Policía del Chubut, realizó este domingo 24 de agosto a las 15:15 horas un operativo sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura del Boquete Nahuelpan, donde se secuestró carne de origen animal transportada de manera ilegal.

La intervención tuvo lugar tras una alerta recibida por parte del Jefe de la División de Investigaciones Rurales, quien informó que una pick-up blanca podría estar trasladando animales faenados sin los controles correspondientes. Ante ello, se montó un control vehicular, donde se interceptó una Toyota Hilux.

Al inspeccionar el vehículo, se constató que transportaba carne de origen bovino y equino sin ningún tipo de documentación que acreditara su procedencia ni lugar de faena, en infracción al Código Alimentario Argentino (Ley 18.284).

Como resultado del procedimiento, se secuestró lo siguiente: (01) ternero bovino fraccionado (02 cuartos, 02 costillares, 02 paletas, 01 chuletero en 2 partes), (01) cabeza, media baña de equino y (01) bolsa con vísceras de bovino y equino.

Se labraron las actas correspondientes y se procedió al secuestro preventivo de la carga, conforme a la normativa vigente.

R.G.