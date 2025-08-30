11°
Esquel, Argentina
30 de Agosto de 2025
30 de Agosto de 2025
El milagro de Tatiana: su novio la atropelló, la dejó en coma y hoy vuelve a vivir

Fue el día de su cumpleaños. Tras una discusión, el hombre la embistió con su camioneta a gran velocidad. Estuvo grave, pero se recupera. “Todavía falta, vamos por el buen camino”, dijo su hermana. 
Tatiana Ruiz, la joven que hace dos años fue atropellada por su novio en el barrio porteño de Flores y quedó en coma, recibió finalmente el alta médica el jueves.

 

La madrugada del 16 de diciembre de 2023, Tatiana volvía de festejar su cumpleaños junto a su novio, Lucas Feijoo. En la intersección de Yerbal y Bolivia, tras una discusión, el hombre la embistió con su camioneta a gran velocidad.

 

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo la joven intentó subir nuevamente al vehículo, pero fue atropellada.

 

Tras el hecho, Tatiana fue trasladada a un hospital, donde le diagnosticaron fracturas en cadera y codo, un hematoma subdural y neumotórax izquierdo. Pasó tres meses en terapia intensiva y luego continuó su rehabilitación durante 17 meses en la clínica Fleni de Escobar.

 

Camila, la hermana de Tatiana, relató que, aunque la joven está mucho mejor, aún debe continuar un proceso complejo para volver a hablar y caminar con normalidad. “Le cuesta modular y necesita seguir con la rehabilitación”, explicó.

 

La familia también valoró el acompañamiento de los profesionales de salud: “No sólo trataron a una paciente, sino que sostuvieron una historia, un cuerpo, una familia entera. Cada pequeño avance de Tati fue también un logro de ellos”, expresaron en su mensaje público.

 

El agresor, Lucas Feijoo, cumple prisión domiciliaria desde poco después del siniestro. Según informó la hermana de Tatiana, “él lleva una vida muy cercana a lo normal, con reuniones y fiestas”. Mientras tanto, la familia espera la fecha del juicio que todavía no fue fijada.

 

 

 

