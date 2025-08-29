Un espacio para sanar: "Mamás Fuertes" de Esquel

En el corazón de la ciudad de Esquel, un grupo de mujeres ha encontrado en el dolor la fuerza para levantarse y acompañarse mutuamente. Son las "Mamás Fuertes", un espacio que nació hace cinco años con un objetivo claro y conmovedor: unir a madres que han transitado la dolorosa pérdida de un hijo o hija. Marisa Gómez y Mónica Williams, dos de sus integrantes, compartieron detalles sobre esta iniciativa que se ha convertido en un pilar fundamental de apoyo y contención.

El grupo, que se define como "abierto", no tiene una membresía fija. Las participantes entran y salen, lo que Marisa describe como una "fluctuación" natural, ya que cada mamá vive su proceso de duelo de manera distinta. Lo que las une, más allá de la edad, las creencias o el tiempo que llevan en el duelo, es el profundo dolor compartido. Se reúnen cada 15 o 20 días, y el número de asistentes varía, pero el apoyo no se detiene. El contacto es constante a través de un grupo de WhatsApp, donde se acompañan y se visitan en sus hogares cuando es necesario.

Un camino de sanación entre pares

Las "Mamás Fuertes" se diferencian de otras organizaciones en que su apoyo es horizontal, de mamá a mamá. No cuentan con psicólogos o psiquiatras fijos, aunque reconocen el valor de estos profesionales en el proceso de duelo. Como explica Mónica, su enfoque es acompañarse desde la empatía de quien ha vivido la misma experiencia. Sin embargo, hace dos años iniciaron una valiosa colaboración con la licenciada en psicología María Elena, quien ha brindado un espacio crucial para abordar temas complejos del duelo, como la culpa y el rol de los hijos en la familia.

María Elena Mamarian, con 40 años de trayectoria, es psicóloga y autora de varios libros sobre el duelo. Viene de visita a Esquel a dar una charla dirigida a mamás y papás en duelo. Este encuentro con las "Mamás Fuertes" se realizará el viernes 5 de septiembre, a partir de las 16 horas, en las instalaciones de la Sociedad Sirio Libanesa. Se trata de un segundo encuentro: el primero fue abierto a mamás, papás, hermanos y profesionales. Aunque en este caso el evento es más íntimo, estará abierto a mamás y papás que quieran participar. La idea es que las familias, incluso si están separadas, puedan asistir juntas para encontrar una sanación compartida.

Las "Mamás Fuertes" no son una ONG ni una fundación, sino un grupo autogestionado que funciona gracias al apoyo mutuo de sus miembros y a la solidaridad de lugares como la Sociedad Sirio Libanesa, que les brinda un lugar para sus reuniones. El objetivo final de estos encuentros es crear un espacio seguro para hablar, escuchar o simplemente estar, y, si es necesario, establecer un contacto con un profesional que pueda ayudarles en su proceso.

Quienes deseen sumarse o conocer más sobre el grupo, pueden comunicarse al 2945 69440, ya sea por llamada o mensaje de texto. Esta, es una invitación a ser parte de una red de contención, donde el dolor se transforma en esperanza y la soledad se disipa en un abrazo compartido.

E.B.W.