Tulipanes Patagonia suma infraestructura en Trevelin y se expande a 28 de Julio

El productor Juan Carlos Ledesma, de Tulipanes Patagonia, anunció en exclusiva la apertura de un nuevo campo de tulipanes en la localidad de 28 de Julio, una iniciativa que busca extender la temporada turística de la región. Ledesma, quien se prepara para la novena edición en Trevelin, afirmó que este nuevo proyecto es un "sueño" personal, con un vínculo que se remonta a su tatarabuelo, y surge de la necesidad de asumir "nuevos desafíos" tras casi 30 años cultivando tulipanes.

El nuevo campo en 28 de Julio tendrá su temporada en septiembre, lo que no se interpondrá con la tradicional floración de octubre en Trevelin. La propuesta en esta nueva locación será "totalmente diferente", con un enfoque en el conservacionismo, la fauna local y la intención de crear una propuesta totalmente diferente, "Queremos hacer como una especie de Jurassic Park Patagónico".

Ledesma también se refirió a la temporada de Trevelin, destacando el arduo trabajo previo y la ampliación de la infraestructura con nuevos baños accesibles y la instalación de un domo para resguardar a los visitantes; "Estamos ampliando los baños públicos, también estamos haciendo otros con unas puertas más anchas para que se pueda entrar con silla de ruedas, y después también estamos haciendo un domo pegado al cultivo, ahí a dos metros de las flores, es un domo de 70, 80 metros cuadrados, para que en caso de que llueva o algo, algunas personas que son un poco más friolentas, se puedan resguardar ahí y seguir disfrutando del entorno.

El productor destacó el recibimiento del joven intendente de 28 de Julio, Lucas, a quien describió como una persona "muy inteligente, muy dinámica" y con "ganas de hacer cosas". Ambos acordaron trabajar en un circuito turístico que ponga en valor el patrimonio local, como el antiguo cementerio y la capilla galesa, y que involucre a productores y emprendedores de la zona.



T.B