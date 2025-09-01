Avanzan las obras de puesta en valor de la Estación de La Trochita en Río Negro

Se realizó la apertura de sobres con las ofertas para la ejecución de la obra de puesta en valor de la Estación de La Trochita en Ingeniero Jacobacci.

El proyecto contempla la refuncionalización de una galería existente para mejorar sus prestaciones y la incorporación de un vagón sanitario accesible, un servicio que actualmente no cuenta la estación. Las obras buscan mantener la identidad ferroviaria del lugar mientras se suman nuevas prestaciones para visitantes.

La intervención incluye la remodelación de una galería de 70 m², que contará con un cerramiento vidriado, generando un área de exposición y venta para artesanos regionales. Además, este espacio protegerá frente a las condiciones climáticas adversas y dispondrá de un sistema de apertura para la ventilación durante los días cálidos.

En este sentido, la Directora de Desarrollo Turístico, Lucrecia Yunes, señaló que la estación cuenta actualmente con un espacio de confitería y un museo que no están conectados entre sí, por lo que la obra permitirá unir ambos sectores, funcionando como una expansión que mejora la experiencia de los visitantes.

Yunes agregó que estas mejoras forman parte de la puesta en valor de la Región Sur, con el objetivo de rescatar la identidad ferroviaria y fortalecer la impronta cultural y turística característica de la zona.

Al acto de apertura de sobres asistieron el Intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, el Presidente del Tren Patagónico, Roberto López, además de autoridades municipales y provinciales.

O.P