10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia la trochita
01 de Septiembre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Avanzan las obras de puesta en valor de la Estación de La Trochita en Río Negro

Lanzaron la apertura de sobres para la refuncionalización de la histórica estación, un proyecto que busca mejorar los servicios para turistas y preservar la identidad ferroviaria de la Región Sur.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Se realizó la apertura de sobres con las ofertas para la ejecución de la obra de puesta en valor de la Estación de La Trochita en Ingeniero Jacobacci.

 

El proyecto contempla la refuncionalización de una galería existente para mejorar sus prestaciones y la incorporación de un vagón sanitario accesible, un servicio que actualmente no cuenta la estación. Las obras buscan mantener la identidad ferroviaria del lugar mientras se suman nuevas prestaciones para visitantes.

 

La intervención incluye la remodelación de una galería de 70 m², que contará con un cerramiento vidriado, generando un área de exposición y venta para artesanos regionales. Además, este espacio protegerá frente a las condiciones climáticas adversas y dispondrá de un sistema de apertura para la ventilación durante los días cálidos.

 

 

En este sentido, la Directora de Desarrollo Turístico, Lucrecia Yunes, señaló que la estación cuenta actualmente con un espacio de confitería y un museo que no están conectados entre sí, por lo que la obra permitirá unir ambos sectores, funcionando como una expansión que mejora la experiencia de los visitantes.

 

Yunes agregó que estas mejoras forman parte de la puesta en valor de la Región Sur, con el objetivo de rescatar la identidad ferroviaria y fortalecer la impronta cultural y turística característica de la zona.

 

Al acto de apertura de sobres asistieron el Intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, el Presidente del Tren Patagónico, Roberto López, además de autoridades municipales y provinciales.

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un joven argentino sufrió un grave accidente en Bahamas y necesita ser trasladado a Miami
2
 "No estamos todos, falta Gladys": la comunidad educativa muestra su respaldo a la directora de la Escuela 112
3
 Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur
4
 Tormenta de Santa Rosa: fuertes lluvias, granizo y más de cien evacuados en varias provincias
5
 Vecino de El Maitén se lleva $26 millones en el Quini 6
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
3
 Se jubiló la docente Liliana Vinay Hughes tras 30 años de trayectoria
4
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
5
 Chubut potencia la creación de un Programa de Educación Ambiental para áreas protegidas
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -