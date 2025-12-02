Boda de sangre: mató a la novia, a su suegra y su cuñada y después de suicidó

Lo que debía ser una celebración inolvidable terminó en una escena de horror. En plena fiesta de su boda, el novio, Jaturong Sukkasuk, un paratleta reconocido y exsoldado, mató a tiros a su pareja y a otros tres invitados tras una discusión. Luego del ataque, se suicidó, conmocionando a todos los presentes y a la comunidad.

A la medianoche después de la discusión con su flamante esposa, el novio, de 29 años y conocido por ser un paratleta, fue hasta su auto donde tenía guardada una pistola y varias balas con las que perpetró los asesinatos.

La novia, la madre y la hermana de ella, así como otro invitado, perdieron la vida a causa de los disparos mientras que otro hombre que se encontraba en la fiesta resultó herido. Luego, el atacante se quitó la vida.

Tras la masacre que dejó en shock a todos en Tailandia, se conoció que la novia tenía 44 años, era divorciada y tenía dos hijos. Además, se confirmó que ella y su esposo llevaban 3 años de relación.

Si bien todavía se desconocen las causas del ataque, los medios locales informaron que Sukkasuk era “un hombre muy celoso” y durante el festejo “había malinterpretado la relación que su pareja tenía con otro hombre”.