Martes 02 de Diciembre de 2025
02 de Diciembre de 2025
el-mundo |
Por Redacción Red43

Boda de sangre: mató a la novia, a su suegra y su cuñada y después de suicidó

Ocurrió en plena fiesta de casamiento y después de una discusión. El autor de la masacre era un paraatleta y exsoldado. También mató a un invitado. Dicen que era muy celoso y confundió la relación de su mujer con otro hombre.
Por Redacción Red43

Lo que debía ser una celebración inolvidable terminó en una escena de horror. En plena fiesta de su boda, el novio, Jaturong Sukkasuk, un paratleta reconocido y exsoldado, mató a tiros a su pareja y a otros tres invitados tras una discusión. Luego del ataque, se suicidó, conmocionando a todos los presentes y a la comunidad.

 

A la medianoche después de la discusión con su flamante esposa, el novio, de 29 años y conocido por ser un paratleta, fue hasta su auto donde tenía guardada una pistola y varias balas con las que perpetró los asesinatos.

 

La novia, la madre y la hermana de ella, así como otro invitado, perdieron la vida a causa de los disparos mientras que otro hombre que se encontraba en la fiesta resultó herido. Luego, el atacante se quitó la vida.

 

Tras la masacre que dejó en shock a todos en Tailandia, se conoció que la novia tenía 44 años, era divorciada y tenía dos hijos. Además, se confirmó que ella y su esposo llevaban 3 años de relación.

 

Si bien todavía se desconocen las causas del ataque, los medios locales informaron que Sukkasuk era “un hombre muy celoso” y durante el festejo “había malinterpretado la relación que su pareja tenía con otro hombre”.

 

 

 

