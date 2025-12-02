20°
Comarca Andina, Argentina
Martes 02 de Diciembre de 2025
02 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Accidente e incendio vehicular: Dos intervenciones en pocas horas sobre la Ruta 45

Bomberos Voluntarios atendieron un accidente y un incendio de vehículo entre la tarde del lunes y la madrugada del martes.
Por Redacción Red43

Bomberos Voluntarios de Lago Puelo registraron dos intervenciones consecutivas en la Ruta 45, primero por un accidente vial y luego por un incendio vehicular durante la madrugada de este martes. La información fue confirmada oficialmente por el cuerpo activo.

 

Accidente en la Ruta 45

 

Durante la jornada del lunes, los bomberos fueron convocados por un accidente en la Ruta 45. Al arribar al lugar, el personal del Hospital de Lago Puelo ya se encontraba asistiendo a los involucrados. Los bomberos colaboraron en tareas de apoyo y seguridad en la escena.

 

También participaron Policía del Chubut, agentes de Tránsito y personal de Protección Ciudadana, quienes trabajaron en la regulación vehicular y prevención en la zona del siniestro.

 

 

Incendio vehicular a la madrugada

 

Pasada la 1:20 hs, ya en la madrugada del martes, Bomberos Voluntarios recibieron un nuevo aviso: un vehículo se estaba incendiando, nuevamente sobre la Ruta 45.

 

 

Al llegar al lugar, las dotaciones trabajaron en la extinción del fuego, evitando su propagación hacia la vegetación cercana y asegurando el área para permitir el trabajo del resto de los equipos.

 

En este operativo también intervinieron Policía y personal de Tránsito.

 

 

O.P.

 

