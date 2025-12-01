17°
01 de Diciembre de 2025
sociedad |
La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento

El Sub Jefe Mauricio Zabala detalló la compra de 250 equipos de comunicación encriptados y 7.000 uniformes en dos años, buscando profesionalizar la fuerza y asegurar el factor sorpresa en la lucha contra el delito.
Mauricio Zabala, Comisario General y Sub Jefe de la Policía del Chubut, detalló las importantes inversiones realizadas en equipamiento, destacando la adquisición de tecnología que refuerza la seguridad y la operatividad de la fuerza.

 

En materia de comunicaciones, la fuerza adquirió 250 equipos handies de mano, los cuales no se renovaban hace más de 20 años. Estos equipos fueron distribuidos en la Unidad Regional y sus dependientes. Lo más relevante de esta inversión es la posibilidad de encriptar la frecuencia, impidiendo que equipos externos, como los utilizados por delincuentes, puedan escuchar las comunicaciones policiales. Este blindaje busca "hacérsela más difícil a los delincuentes" y permite utilizar el factor sorpresa al momento de las intervenciones, ya que no podrán rastrear la ubicación y el movimiento de los móviles. En total, se están repartiendo alrededor de mil equipos en toda la provincia según la demanda.

 

Zabala también destacó otras inversiones realizadas durante los dos años de gestión, en indumentaria se compraron 3.500 uniformes el primer año y otros 3.500 este año y en materia de armamento se incorporaron armas de última tecnología de la marca Versa. Estas son entregadas a los agentes a mitad de su cursada en la escuela de formación para que practiquen desde el inicio con su armamento reglamentario. También se adquirieron chalecos balísticos de última tecnología.

 

El Sub Jefe aseguró que este camino de inversión continuará para "actualizar y mejorar la fuerza y a hacerla más profesional".

 

Finalmente, Zabala confirmó la inversión en armas no letales, las cuales se utilizarán en una acción primaria ante situaciones de riesgo, como "eventos deportivos, manifestaciones sociales y demás cuestiones". Estas armas permiten una respuesta inicial sin recurrir de inmediato a otras medidas, siguiendo el modelo de fuerzas como la Policía de Córdoba.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

