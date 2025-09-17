13°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
17 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública

El reclamo fue por el financiamiento y en apoyo al rechazo del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comunidad universitaria de Esquel se sumó hoy a la marcha federal en defensa de la educación pública, una movilización nacional convocada por gremios docentes, no docentes y la federación de estudiantes. La manifestación reunió a miembros de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y de otras casas de estudio, quienes recorrieron las calles de la ciudad para reclamar por el financiamiento universitario y celebrar la media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.

 

El delegado zonal de la Sede Esquel, Alexis Pantaennius, destacó que la movilización fue un apoyo al Poder Legislativo en su rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La ley, que había sido vetada recientemente, fue tratada hoy en la Cámara de Diputados, donde se busca su insistencia para que sea debatida en el Senado.

 

Por su parte, Verónica Botto, secretaria de la junta de la asociación docente universitaria, expresó su alivio y alegría al enterarse de la aprobación de la ley en Diputados. “Lo primero que sentí fue alivio. Lo segundo, alegría. Y después un orgullo enorme, porque esto se consiguió así en la calle, lo conseguimos todos”, afirmó. Sin embargo, enfatizó que la lucha continúa, ya que la ley debe pasar por el Senado y ser promulgada.

 

Además de la Ley de Financiamiento, la marcha también fue una respuesta al presupuesto nacional para 2026, que según Pantaennius, "marca un mayor desfinanciamiento a las universidades". El delegado explicó que el presupuesto propuesto es cercano a la mitad de lo que se necesita para el funcionamiento normal de las instituciones. A pesar de que se plantea un aumento del 13%, este no cubre la inflación del 19,5% registrada en lo que va del año, lo que implica un nuevo recorte.

 

Estos recortes impactan directamente en áreas cruciales de la universidad. Pantaennius mencionó que la ciencia e investigación se han visto fuertemente afectadas, obligando a los investigadores a trabajar sin financiamiento y limitando el desarrollo de proyectos. El bienestar estudiantil también sufre las consecuencias, con becas "casi irrisorias" para alojamiento, bibliografía y comedores. La situación salarial de los docentes y no docentes es otro punto de preocupación, ya que los bajos sueldos los llevan a buscar trabajos en el sector privado, lo que repercute en la calidad académica y la dedicación exclusiva que la universidad busca para sus profesionales.

 

Oscar Troncoso, otro de los voceros de la movilización, subrayó la importancia de la educación pública para el futuro de la sociedad, y agradeció el constante apoyo de la comunidad de Esquel en cada movilización. "La universidad pública es para todos, digamos, para toda la sociedad. Tenemos de médicos, enfermeros, ingenieros y es una cuestión básica para el desarrollo y el futuro de todos", señaló.

 

La marcha en Esquel se une a las que se llevan a cabo en todas las universidades nacionales del país, lo que demuestra un frente común en defensa de la educación superior. Pantaennius afirmó que a pesar de las campañas mediáticas de desprestigio y la situación social, la comunidad siempre acompaña, y se mostró optimista de que la movilización crecería a medida que avanzaba por la ciudad.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Pedido de comparendo de la Comisaria Distrito Segunda de Esquel
2
 NEXT responde al municipio
3
 Se arrojó al vacío para matarse y cayó sobre una mujer de 83 años: él vive, ella murió
4
 Narcofamilia: la madre era la jefa y obligaban a vender a una adolescente de 15 años
5
 Así será la Boleta Única de Papel en Chubut para las elecciones del 26 de octubre
1
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
2
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
3
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
4
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -