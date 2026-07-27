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Por Redacción Red43

Suspenden las clases en los Jardines Maternales Municipales de Esquel por las nevadas

La medida fue anunciada por la Municipalidad de Esquel debido a las condiciones climáticas que afectan a la ciudad y regirá durante este lunes 27 de julio.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informó que, debido a las nevadas registradas en las últimas horas y a las condiciones climáticas que persisten en la ciudad, quedaron suspendidas las clases en los Jardines Maternales Municipales durante este lunes 27 de julio.

 


La medida tiene como objetivo resguardar la seguridad de los niños, las familias y el personal que asiste a estos establecimientos, ante las dificultades que pueden generar las condiciones meteorológicas en distintos sectores de la ciudad.

 


Desde el Municipio recomendaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las precauciones al momento de circular por la vía pública.

 

 

 

R.G

 

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