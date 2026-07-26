Atención vecinos: este lunes no habrá recolección de residuos en Trevelin

La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin informó que, debido a las condiciones climáticas que persisten en la localidad y a la acumulación de nieve y hielo, este lunes por la mañana se suspenderá la recolección de residuos domiciliarios.

El director de Servicios Públicos, Rubén Zapata, explicó que la medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad del personal municipal ante las dificultades que genera el estado de las calles y caminos.

Desde el área solicitaron a los vecinos no sacar los residuos hasta que el servicio pueda restablecerse con normalidad y agradecieron la comprensión y colaboración de toda la comunidad.

R.G