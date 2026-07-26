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26 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Atención vecinos: este lunes no habrá recolección de residuos en Trevelin

La Municipalidad informó que este lunes por la mañana no se realizará el servicio de recolección de residuos domiciliarios debido a las condiciones climáticas y pidió a los vecinos no sacar las bolsas hasta nuevo aviso.
Por Redacción Red43

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La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin informó que, debido a las condiciones climáticas que persisten en la localidad y a la acumulación de nieve y hielo, este lunes por la mañana se suspenderá la recolección de residuos domiciliarios.

 

El director de Servicios Públicos, Rubén Zapata, explicó que la medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad del personal municipal ante las dificultades que genera el estado de las calles y caminos.

 

Desde el área solicitaron a los vecinos no sacar los residuos hasta que el servicio pueda restablecerse con normalidad y agradecieron la comprensión y colaboración de toda la comunidad.

 

 

 

R.G

 

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