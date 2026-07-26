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26 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Fuerte temporal de nieve en la Comarca Andina: cortes de luz, rutas cortadas y suspensión de clases

El fenómeno climático afecta a distintos puntos de la región y genera complicaciones para vecinos y viajeros. La Ruta Nacional 40 permanece cortada hasta nuevo aviso.
Por Redacción Red43

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La Comarca Andina atraviesa un fuerte temporal de nieve que genera complicaciones en distintos puntos de la región, con cortes de energía, interrupciones en rutas y suspensión de actividades.

 

Desde esta tarde se registra un corte general de energía que afecta a Lago Puelo, El Hoyo y el sur de El Bolsón. En tanto, Epuyén mantiene el suministro eléctrico, según los reportes disponibles. Por el momento, no hay información oficial sobre la causa del corte ni sobre el tiempo estimado de restablecimiento del servicio.

 

La situación se da en el marco de una intensa nevada que continúa afectando a toda la Comarca Andina.

 

En paralelo, Vialidad Nacional informó el corte total de la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre la Circunvalación de Bariloche y El Bolsón, debido a las condiciones climáticas. La medida rige hasta nuevo aviso y fue actualizada este domingo 26 de julio a las 17:00.

 

Asimismo, se confirmó la suspensión total de clases para el inicio de la semana en varias localidades y parajes de la región, entre ellos Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu, Corralito y Ñirihuau, como consecuencia del temporal.

 

Ante este panorama, se recomienda a la población extremar las precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales y medios locales.

 

 

 

 

R.G

 

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