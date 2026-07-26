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Por Redacción Red43

Esquel: suspenden las actividades escolares este lunes por las nevadas

La medida es de carácter preventivo y tiene como objetivo resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa de esa zona de la provincia.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que debido a las fuertes nevadas y a las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se suspenden las actividades escolares correspondientes a este lunes 27 de julio de 2026 en la Region III Esquel. 

 

La medida tiene carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares, y de toda la comunidad educativa, ante las condiciones climáticas adversas y las dificultades para la circulación y el acceso a los establecimientos educativos. 

 

El Ministerio de Educación informó además que continuará monitoreando la evolución de la situación meteorológica y comunicará oportunamente cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

 

 

 

 

R.G

 

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