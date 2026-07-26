Esquel: suspenden las actividades escolares este lunes por las nevadas

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que debido a las fuertes nevadas y a las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se suspenden las actividades escolares correspondientes a este lunes 27 de julio de 2026 en la Region III Esquel.

La medida tiene carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares, y de toda la comunidad educativa, ante las condiciones climáticas adversas y las dificultades para la circulación y el acceso a los establecimientos educativos.

El Ministerio de Educación informó además que continuará monitoreando la evolución de la situación meteorológica y comunicará oportunamente cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

R.G