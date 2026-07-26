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26 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Intensas nevadas complican las rutas y piden extremar las precauciones

Vialidad trabaja en el despeje de caminos, pero persisten las condiciones complejas. Solicitan evitar circular y verificar los partes oficiales antes de emprender un viaje.
Por Redacción Red43

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Las intensas nevadas continúan complicando la circulación en distintos tramos de las rutas de la región. Desde Vialidad Provincial y Vialidad Nacional se encuentran trabajando en tareas de despeje y colocación de sal, aunque las condiciones siguen siendo complejas.

 

Ante este panorama, se solicita a la comunidad extremar las precauciones y evitar transitar por las rutas si no es estrictamente necesario.

 

Entre los sectores que presentan mayores dificultades se encuentra la Ruta Provincial 71, particularmente el tramo de la subida de Espósito y distintos sectores dentro del Parque Nacional Los Alerces. También se encuentra complicado el tramo que une Cholila con el empalme de la Ruta Nacional 40.

 

Asimismo, se solicita especial precaución en la Ruta Provincial 17, especialmente en el sector de la subida de Miguens.

 

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno de la Provincia del Chubut se recomienda a quienes deban viajar verificar previamente el estado de las rutas y mantenerse atentos a los partes oficiales.

 

La recomendación principal es evitar circular si el viaje no es urgente, debido a la persistencia de las nevadas y las condiciones complejas en distintos sectores.

 

Ante una urgencia, comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

 

 

 

 

R.G

 

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