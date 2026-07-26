Trevelin recibe la tercera proyección del ciclo OcupAr

La comunidad de Trevelin y sus alrededores tendrá la oportunidad de participar de la tercera proyección correspondiente al ciclo de cine-debate OcupAr, una iniciativa abierta al público. El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio a las 20:00 horas en el Salón Central Derfel Roberts, con acceso libre y gratuito.

En esta oportunidad se presentará la producción audiovisual "Darlo Todo", un trabajo que indaga sobre el arte drag en la Argentina a partir del concurso "Miss Lipsync Battle 2019", desarrollado en el bar Peuteo. La propuesta invita a los asistentes a conocer, a través de la voz de sus propios protagonistas, qué es el Drag y cómo se vive dentro del territorio nacional.

El objetivo del espacio es aproximar a los espectadores a una cotidianeidad atravesada por la expresión artística, el color y la presencia, así como también exponer y debatir acerca de los prejuicios y la discriminación que persisten en torno a la temática.

EBW