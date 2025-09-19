Él fue condenado 4 veces y ella 6: la pareja que no podía vivir sin delinquir

Una pareja con frondoso prontuario quedó este jueves, en prisión preventiva tras ser imputada por robo tentado. Por sus antecedentes delictivos, se estima que cualquier posible condena será de efectivo cumplimiento en ambos casos y se solicitó la prisión preventiva por 15 días.

Se realizó en los tribunales de Trelew una audiencia de control de detención en la que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la funcionaria de fiscalía Viviana Díaz y donde presentó la imputación por un robo tentado a dos personas, un hombre y una mujer, hecho ocurrido el 16 de septiembre pasado cerca de las 19. Ambos, con frondoso prontuario: él condenado por 4 casos anteriores y ella, 6. El juez, ordenó la prisión preventiva por 15 días.

De acuerdo a lo detallado fue en ese momento que la pareja, utilizando un equipo de comunicaciones como inhibidor de alarma, aprovechó que una vecina dejó su auto estacionado en cercanías de Michael Jones y Muster para dirigirse a un comercio y se introdujeron en el interior de un vehículo haciéndose de un teléfono celular que se encontraba en la guantera. Esto fue observado por quienes pasaban por allí y dieron aviso a la policía, a la vez que inclusive una persona filmó el momento en que producían el hecho. Arribado personal policial y alertada la damnificada fueron demorados e inmediatamente llegó la policía que recuperó lo sustraído y secuestró parte del equipo utilizado.

La fiscalía calificó lo sucedido como robo tentado y argumentó sobre los peligros procesales al reafirmar la probable autoría con las evidencias colectadas y expuestas. También se explayó sobre el peligro de fuga e indicó que S.T. cuenta con numerosas condenas, entre ellas una de marzo de 2025 de un mes y quince días más reincidencia por otro robo tentado, en diciembre de 2019 fue condenado a tres años de efectivo cumplimiento por robo en poblado y en banda, también en 2019 tres meses de efectivo cumplimiento por robo y en noviembre de 2018 un mes de prisión, además de contar con sentencias en Comodoro Rivadavia.

En tanto la mujer N.A.N. el 9 de septiembre pasado fue condenada por seis casos acumulados por delitos como hurto en grado tentado, hurto con estafa y defraudación con uso de tarjeta, sumado esto a numerosos casos en trámite. Es así que con estos antecedentes se estima que cualquier posible condena será de efectivo cumplimiento en ambos casos y se solicitó la prisión preventiva.

Escuchadas las partes, el Juez Javier Allende resolvió la apertura de investigación de acuerdo a la calificación provisoria fiscal y determinó la prisión preventiva para el hombre y la mujer por el término de quince días, plazo en que se revisará la situación de los dos involucrados.