Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Sergio Maldonado presenta en Esquel el libro "Olvidar es imposible: Santiago, mi hermano"

Este viernes llega a la ciudad y lo presenta en el Salón de la Coop 16 de Octubre, Avenida Alvear 767, Esquel.
Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado y militante de Derechos Humanos, vuelve a Esquel para contar en primera persona su experiencia en la desaparición y muerte de su hermano y posterior pedido de justicia.

 

Con el libro "Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano", Sergio viene recorriendo comunidades y compartiendo la charla de lo ocurrido.

 

En Esquel, lo acompañarán la psicoanalista, docente universitaria y sobreviviente del centro clandestino de detención "Club Atlético", Ana María Careaga y Nano Peralta, referente de DDHH de Esquel.

 

La actividad está convocada para este viernes 5 de septiembre a las 18 horas en el Salón de la Cooperativa 16 de Octubre, A. Alvear 767, Esquel.

 

Es una actividad abierta a la comunidad y se emitirán certificados de asistencia para quien lo requiera.

 

