Sergio Maldonado presenta en Esquel el libro "Olvidar es imposible: Santiago, mi hermano"

Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado y militante de Derechos Humanos, vuelve a Esquel para contar en primera persona su experiencia en la desaparición y muerte de su hermano y posterior pedido de justicia.

Con el libro "Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano", Sergio viene recorriendo comunidades y compartiendo la charla de lo ocurrido.

En Esquel, lo acompañarán la psicoanalista, docente universitaria y sobreviviente del centro clandestino de detención "Club Atlético", Ana María Careaga y Nano Peralta, referente de DDHH de Esquel.

La actividad está convocada para este viernes 5 de septiembre a las 18 horas en el Salón de la Cooperativa 16 de Octubre, A. Alvear 767, Esquel.

Es una actividad abierta a la comunidad y se emitirán certificados de asistencia para quien lo requiera.

