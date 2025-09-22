Torres en el “Abuelazo Patagónico”: “Hoy hay un Gobierno que acompaña día a día a las personas mayores"

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó del “Abuelazo Patagónico 2025”, que se desarrolla del 20 al 21 de septiembre en el Gimnasio Municipal de Dolavon y constituye un espacio de encuentro para los adultos mayores de distintos puntos de la provincia, y de provincias vecinas, en el marco de una iniciativa que busca homenajear y reconocer a la tercera edad.

Acompañaron al titular del Ejecutivo el vicegobernador Gustavo Menna; la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; y el intendente local, Dante Bowen.

“Disfrutar en plenitud”

Torres sostuvo que “nos llena de orgullo poder compartir un evento de estas características con las personas mayores de nuestra provincia que, después de años de trabajo, merecen seguir disfrutando de la vida y, en este caso, con espacios pensados especialmente para ellos”.

En el mismo sentido, el mandatario ratificó que “vamos a seguir acompañando a quienes, como muchas veces hemos dicho, se jubilan del trabajo pero no de la vida, para que puedan disfrutar en plenitud y con la seguridad de que hay un Estado presente que seguirá garantizando su bienestar y todos y cada uno de sus derechos”.

Cientos de participantes

En su primera edición, el Abuelazo Patagónico continuará este domingo 21 de septiembre desde las 10 de la mañana, con la participación de cientos de adultos mayores que llegarán desde distintos puntos de Chubut y de la provincia de Santa Cruz, para compartir espacios de música, baile, gastronomía y artesanías.