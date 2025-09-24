Trabajadores de los CAPS recibirán un incremento en sus haberes

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una reunión con representantes de los gremios de la salud en la cual anunció un incremento significativo en el adicional que perciben los trabajadores del Primer Nivel de Atención, ítem que alcanzará tanto a profesionales médicos como a no médicos. Al término del encuentro el Gobernador y los representantes de los distintos gremios recorrieron las instalaciones del Hospital de Alta Complejidad María Humprheys de Trelew, de cara a su próxima inauguración.

Participaron junto al mandatario el secretario de Trabajo provincial, Nicolás Zárate; la secretaria de Salud, Denise Acosta; y los representantes gremiales Guillermo Quiroga (ATE), Cristian Salazar (UPCN) y Sara Barrera (ATSA).

Por primera vez se incorpora al beneficio, que regirá a partir del Decreto firmado por el Gobernador, a las Trabajadoras Comunitarias de Salud en Terreno, reconociendo formalmente su rol esencial en la promoción y prevención de la salud. En total, la medida alcanzará a más de mil empleados del sector que prestan funciones en los 62 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia.

Inversión en calidad de vida

Al respecto, Torres puso en relieve la importancia del Primer Nivel de Atención “como la puerta de entrada al sistema de salud y eje ordenador de las políticas sanitarias”, y remarcó que los CAPS “garantizan la accesibilidad a la atención médica, promueven el trabajo territorial interdisciplinario y consolidan el vínculo cotidiano con la comunidad”.

“Hoy queremos fortalecer el rol de los trabajadores que, en este nivel, sostienen el contacto directo con la población, brindando respuestas tempranas y acompañamiento continuo. Por eso, en un momento complejo a nivel nacional al cual Chubut no es ajeno, para nosotros mejorar las condiciones del sector no es un gasto, sino una inversión en la calidad de vida de los chubutenses”, expresó Torres.

El mandatario consideró que la labor de quienes integran el Primer Nivel de Atención “es clave para la equidad sanitaria, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables”, y ratificó que la decisión de incrementar dichas percepciones “es un reconocimiento concreto a la tarea diaria y al impacto sanitario que generan los equipos de salud en el territorio”.

“Son un puente vital”

Por su parte, la secretaria de Salud de Chubut, Denise Acosta, destacó: “Con este decreto no solo mejoramos el salario de médicos, enfermeros, administrativos y agentes de salud del primer nivel, sino que también damos un paso histórico al incluir a las trabajadoras comunitarias, que son un puente vital entre el sistema sanitario y las familias de cada barrio y localidad”.

R.G.