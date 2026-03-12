Cuando las orcas están cerca, los delfines sienten pánico: varamientos y muertes en aguas patagónicas

Un estudio científico identificó una posible causa natural detrás de los varamientos masivos de delfines en la Patagonia argentina. La investigación, publicada en la revista Royal Society Open Science, concluyó que la presencia de orcas podría provocar episodios de pánico en los grupos de delfines, llevándolos a refugiarse en zonas poco profundas donde terminan quedando atrapados.

El fenómeno fue analizado principalmente en la Bahía San Antonio, dentro del Golfo San Matías, una región donde se registraron varamientos masivos en los últimos años.

Los investigadores analizaron dos episodios importantes ocurridos en la provincia de Río Negro.

En septiembre de 2021 murieron 52 delfines comunes, mientras que en abril de 2023 alrededor de 570 ejemplares quedaron varados en la costa. En este último caso, un operativo de rescate con voluntarios y autoridades permitió devolver a todos los animales al mar.

El análisis incluyó imágenes, testimonios de pescadores y registros científicos, lo que permitió reconstruir el comportamiento de los grupos antes del varamiento. La investigación detectó que antes de ambos eventos se registró presencia de orcas en la zona, confirmada por científicos y observadores locales.

Los datos fueron recopilados por especialistas del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni y por la Universidad Nacional del Comahue.

Según el estudio, cuando los delfines detectan la presencia de estos depredadores se agrupan en formaciones compactas y nadan rápidamente hacia aguas poco profundas para escapar.

Sin embargo, en la bahía San Antonio la geografía del lugar presenta bancos de arena y fuertes mareas, lo que aumenta el riesgo de que los animales queden atrapados cerca de la costa.

Las necropsias realizadas a los delfines muertos en 2021 mostraron que los animales estaban en buen estado corporal y no presentaban enfermedades ni heridas causadas por actividades humanas.

Los análisis descartaron inanición, desnutrición, infecciones o interacción con redes de pesca, lo que reforzó la hipótesis de que el fenómeno tiene un origen natural. El estudio, liderado por la investigadora Magdalena Arias, sostiene que la “evitación de depredadores” es el factor más probable detrás de estos eventos.

Los delfines son animales altamente sociales que se mueven en grupos coordinados. Esta característica, que normalmente les brinda protección, puede amplificar el efecto del pánico ante la presencia de depredadores.

Cuando parte del grupo se dirige hacia la costa para escapar, el resto lo sigue automáticamente, lo que puede provocar que cientos de ejemplares terminen varados al mismo tiempo.