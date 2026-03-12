Menos caudal y más consumo: la combinación detrás de los cortes de agua en Esquel

Los problemas en el suministro de agua potable continúan en distintos sectores de Esquel y, según explicaron desde la Cooperativa 16 de Octubre, la situación está vinculada a la baja de caudales en las captaciones y al incremento del consumo durante los días de calor.

El jefe de Servicios Sanitarios de la cooperativa, Mauricio Mateos, indicó que esta etapa del año coincide con el momento de menor disponibilidad de agua en la cuenca. “Lamentablemente en esta época del año los caudales de las captaciones… están en el momento que menos caudal están teniendo, o sea que es cuando menos agua está ingresando al sistema de potabilización y a la distribución”, explicó.

En ese sentido, detalló que actualmente la cantidad de agua disponible es significativamente menor que al inicio del verano. “Hoy no sobra absolutamente nada, estamos tomando el 100% y es por abajo del 25% lo que tomábamos los primeros días de enero”, señaló.

La combinación entre menor ingreso de agua y mayor consumo genera problemas de presión y cortes intermitentes en varios barrios. Mateos indicó que las zonas más afectadas son las cercanas a la planta de agua. “Hemos tenido problemas de falta de agua o muy poca presión en muchos sectores, principalmente en barrio Zabaleta, Güemes, 133 viviendas y Malvinas Argentinas”, afirmó.

Mateos aclaró que los cortes no son programados, sino que dependen del nivel de las cisternas. “Donde toma nivel la cisterna bombeamos y como se bombea más de lo que ingresa hay cortes periódicos, pero mantenerlo así hace que las cañerías no se vacíen del todo y sea más fácil recuperar el servicio”, explicó.

En cuanto a una posible mejora del sistema, Mateos indicó que las precipitaciones podrían ayudar, aunque no resolverían el problema de fondo. “Con las primeras precipitaciones, que esperemos que sean este fin de semana, si la gente empieza a reducir el consumo en otros usos como el riego tendríamos que estar mejor, pero para que suban los niveles de las captaciones y de las napas creo que necesitamos más que una lluvia”, advirtió.

Además, recordó que continúa vigente la restricción de riego. “La gente piensa que ya está terminando el verano y se puede regar, pero no, todavía sigue la restricción porque las captaciones están en el momento de menor caudal y no alcanzamos a cubrir todo el consumo”, remarcó.

Finalmente, Mateos comparó la situación con la del verano pasado, cuando el arroyo Esquel mantenía mayor caudal. “El verano pasado el arroyo Esquel continuó teniendo agua todo el verano; este año quienes fueron a la laguna o caminaron por el arroyo han visto el bajo nivel que tienen y que sigue bajando”, concluyó.

