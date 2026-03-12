Subida de Marqués: Mejoras en una calle conflictiva de El Bolsón

En el marco del año del centenario de la ciudad, el intendente de Bruno Pogliano encabezó este miércoles el acto de inauguración de la obra de acceso y alcantarilla en la Subida de Marqués, un punto importante de circulación en El Bolsón donde vecinos venían reclamando mejoras por cuestiones de seguridad.

La obra se ubica en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Subida de Marqués, y busca mejorar la transitabilidad y prevenir accidentes en una zona donde, según indicaron desde el municipio, varios vehículos habían sufrido accidentes al caer en la alcantarilla.

Durante el acto, Pogliano remarcó que la concreción del proyecto responde a demandas vecinales y fue financiada con recursos municipales. “Para nosotros es un honor poder estar inaugurando una nueva obra en la localidad, porque esto significa que el aporte de los vecinos, sus tasas e impuestos, se traduce en mejorar la calidad de vida”, expresó.

Obra para mejorar la seguridad

El intendente explicó que la intervención incluyó varias mejoras estructurales destinadas a optimizar la circulación en una subida muy transitada de la ciudad.

Entre los trabajos realizados se encuentran el ensanchamiento de la calzada, la construcción de bocacalles, la limpieza y acondicionamiento del sistema de desagüe y la instalación de nueva luminaria, una demanda recurrente de los vecinos del sector. “Era una zona oscura y además una subida donde los vehículos suelen acelerar. Por eso se colocaron columnas triples de iluminación y se trabajó también en el sector del ingreso a la isla que divide a quienes suben y bajan”, detalló Pogliano.

Además, el jefe comunal subrayó que la limpieza del desagüe permitirá un mejor escurrimiento del agua durante el invierno, reduciendo riesgos en épocas de lluvias intensas.

Nuevas obras en agenda

Durante su discurso, Pogliano también se refirió a otros proyectos en marcha en la ciudad. Entre ellos mencionó el reasfaltado de la avenida San Martín Sur, una obra esperada por los vecinos debido al deterioro de la calzada.

Asimismo, confirmó que en los próximos días comenzará la tercera etapa de la Terminal de Ómnibus.

“Llevamos diez años de gestión en los que no hemos parado de proyectar y trabajar en obras importantes para la localidad. Cada obra que inauguramos es un sueño que se cumple y un motivo de orgullo”, afirmó el intendente.

Obras que podrían replicarse

Desde el municipio señalaron que el modelo de intervención realizado en la Subida de Marqués podría replicarse en otros accesos de la ciudad, como las subidas del Piltriquitrón y otros sectores que presentan características similares. “La idea es continuar mejorando estos puntos de circulación que utilizan diariamente los vecinos”, concluyó Pogliano.

