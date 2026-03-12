15°
Jueves 12 de Marzo de 2026
Honorable Concejo Deliberante
12 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Concejo Deliberante de Esquel retoma las sesiones este viernes

La primera sesión ordinaria del 2026 se llevará a cabo este viernes 13 de marzo a partir de las 9:30 hs. 
Por Redacción Red43

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Esquel retoma las sesiones ordinarias este viernes 13 de marzo desde las 9:30 hs en el Salón Walter Cristiani del Melipal. 

 

Entre los temas a tratar se encuentran: la ratificación del convenio entre la Municipalidad de Esquel y la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación de la provincia del Chubut sobre perforaciones de agua; la ratificación del convenio de comodato entre la Municipalidad de Esquel y el Sindicato de Trabajadores Viales provinciales; el régimen de promoción para el desarrollo productivo, la inversión y el empleo en la ciudad de Esquel; la incorporación de la "Corrida de las filiales y peñas deportivas de Esquel" al calendario deportivo municipal; entre otros. 

 

 

 

 

R.G.

 

 

